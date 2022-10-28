Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»

вчера, 18:06

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о своих взаимоотношениях со своим одноклубником Александром Максименко, который также является вратарем.

У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся.

Почему пока не сложилось в сборной России? Хороший вопрос. Были вызовы уже, не хочу сетовать, что пропустил большое количество времени из-за травмы. Время ещё есть, может, получится наверстать упущенное. Значит, такая судьба и так было нужно.

Очень завидую игрокам, которые провели всю карьеру в одном клубе. У меня уже так не получится, потому что начинал в Орле, затем перешёл в «Амкар». Но закончить бы хотелось именно в «Спартаке».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»
Сегодня, 11:16
Колосков: «Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще»
Сегодня, 00:54
Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»
Вчера, 23:35
Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»
Вчера, 22:55
Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»
Вчера, 22:43
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер
Вчера, 22:29
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:07
Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи!
ABir
ABir
вчера в 18:54
Очень хорошо, когда в команде есть два хороших вратаря, способных равноценно заменить друг друга. Это всегда лучше, чем иметь одного хорошего, а другого никакого, или двух одинаково ненадежных.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:22
Типичные слова двух конкурентов любой команды, двух "друзей" борющихся за одно единственное место в основе!

ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:07
Прямо сейчас взяли и поверили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 