Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»

Голкипер «Спартака» рассказал о своих взаимоотношениях со своим одноклубником , который также является вратарем.

У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся.

Почему пока не сложилось в сборной России? Хороший вопрос. Были вызовы уже, не хочу сетовать, что пропустил большое количество времени из-за травмы. Время ещё есть, может, получится наверстать упущенное. Значит, такая судьба и так было нужно.

Очень завидую игрокам, которые провели всю карьеру в одном клубе. У меня уже так не получится, потому что начинал в Орле, затем перешёл в «Амкар». Но закончить бы хотелось именно в «Спартаке».