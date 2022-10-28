Сёмин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром Черчесов играл бы в финале ЛЧ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.
Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец.
Хотя у нас придерживаются поговорки - иль грудь в крестах, иль голова в кустах. Ну не можем мы не делить на черное и белое. То Черчес был бездарем, то теперь лучший тренер мира(во версии мамы и бабушки). Давайте как-то уже трезво оценивать события, без розовых очков, но и без камней на шее
Хотя у нас придерживаются поговорки - иль грудь в крестах, иль голова в кустах. Ну не можем мы не делить на черное и белое. То Черчес был бездарем, то теперь лучший тренер мира(во версии мамы и бабушки). Давайте как-то уже трезво оценивать события, без розовых очков, но и без камней на шее
Есть тренеры, которые добиваются локальных успехов с игроками среднего уровня, поставив им дисциплину. Думаю как раз Черчесов относится к этой категории.
Черчесов тиран, он во главе ставит дисциплину.
Хочу привести пример Гуса Хиддинка. Выиграв благодаря дисциплины с Аяксом кубок чемпионов в 1987-88 году, потом не мог на клубном уровне добиться ни одного серьёзного результата. Межконтинентальный кубок 1998 года с Реалом не в счёт, там суть тренера вообще по сути не важна. Все его успехи были со средней южной Кореей и сборной России 2008 года. Где как раз была создана команда, а не сборища индивидуальных игроков. А вот команды из звёзд Гуусу не покорялись.
Так дай Черчесову Месси, Неймара, Мбаппе, Холанда и т.д. и что получится? Да его просто пошлют и скажут "Дядя иди лесом".
Так что уровень Черчесова выход из группы ЛЕ, а не тренировать суперзвёзд мирового футбола.
Есть тренеры, которые добиваются локальных успехов с игроками среднего уровня, поставив им дисциплину. Думаю как раз Черчесов относится к этой категории.
Черчесов тиран, он во главе ставит дисциплину.
Хочу привести пример Гуса Хиддинка. Выиграв благодаря дисциплины с Аяксом кубок чемпионов в 1987-88 году, потом не мог на клубном уровне добиться ни одного серьёзного результата. Межконтинентальный кубок 1998 года с Реалом не в счёт, там суть тренера вообще по сути не важна. Все его успехи были со средней южной Кореей и сборной России 2008 года. Где как раз была создана команда, а не сборища индивидуальных игроков. А вот команды из звёзд Гуусу не покорялись.
Так дай Черчесову Месси, Неймара, Мбаппе, Холанда и т.д. и что получится? Да его просто пошлют и скажут "Дядя иди лесом".
Так что уровень Черчесова выход из группы ЛЕ, а не тренировать суперзвёзд мирового футбола.