Сёмин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром Черчесов играл бы в финале ЛЧ»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец.