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Сёмин: «С Месси, Мбаппе и Неймаром Черчесов играл бы в финале ЛЧ»

вчера, 15:55

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 03:40
Какой-то день похвалы или комплимента что ли. Там итальянец сравнил Дзюбиньо с Ибрагимовичем, тут Семин считает или дает понять, что Черчесов лучше тренеров ПСЖ....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:49
Сперва их в душ потом ЛЧ!
амурец
амурец
вчера в 18:37
Черчесов в принципе не может быть в финале ЛЧ хоть с кем
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:29
Палыч не теряет чувство юмора) знатно протроллил лысого)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:30, ред.
Да собственно никто не спорит, что Черчесов плохой тренер, но при всём уважении к Палычу позволю с ним не согласиться.

Есть тренеры, которые добиваются локальных успехов с игроками среднего уровня, поставив им дисциплину. Думаю как раз Черчесов относится к этой категории.
Черчесов тиран, он во главе ставит дисциплину.

Хочу привести пример Гуса Хиддинка. Выиграв благодаря дисциплины с Аяксом кубок чемпионов в 1987-88 году, потом не мог на клубном уровне добиться ни одного серьёзного результата. Межконтинентальный кубок 1998 года с Реалом не в счёт, там суть тренера вообще по сути не важна. Все его успехи были со средней южной Кореей и сборной России 2008 года. Где как раз была создана команда, а не сборища индивидуальных игроков. А вот команды из звёзд Гуусу не покорялись.

Так дай Черчесову Месси, Неймара, Мбаппе, Холанда и т.д. и что получится? Да его просто пошлют и скажут "Дядя иди лесом".

Так что уровень Черчесова выход из группы ЛЕ, а не тренировать суперзвёзд мирового футбола.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 17:13
Семин видать хряпнул соточку!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:05
То есть он не хуже Тухеля? Тогда пора грандов тренировать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:26
Не завидуй человеку,
даже если он в очках.
Futurista
Futurista
вчера в 16:21
Прям как ты Серожа с бразильцами в РПЛ играешь)...чувствуется, что знает о чём говорит...
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:19
Семак гораздо круче , как тренер
Чем чабан
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:08
Герой венгерского футбола
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:07
Черчесов конкретно сейчас - молодец. Терпеть его не могу, но не признать того, что конкретно сейчас, 28.10.22г. он молодец - глупо. Но! НО! Одно дело сказать, что Черчес молодец, что вывел Ференцварош в плей офф Лиги Европы, и совсем другое говорить, что с мифическими Месси, Мбаппе и др. он был бы в не менее мифическом финале ЛЧ. Шпалыч, расстроил однако, очень расстроил...
Хотя у нас придерживаются поговорки - иль грудь в крестах, иль голова в кустах. Ну не можем мы не делить на черное и белое. То Черчес был бездарем, то теперь лучший тренер мира(во версии мамы и бабушки). Давайте как-то уже трезво оценивать события, без розовых очков, но и без камней на шее
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:58
Они просто послали бы его
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56, ред.
Да это как бабка на двое сказала. Не сбыточные фантазии .
Ну а Стасу в любом случае пожелаю только Удачи !
Гость
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