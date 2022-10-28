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Кавазашвили: «Черчесов — национальное достояние российского футбола»

вчера, 14:48

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Черчесов — национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми. В Лиге Европы он может пройти далеко. В таких турнирах крайне важно дисциплина, а в командах Черчесова с этим полный порядок — игроки по струнке ходят.

Если Черчесов и дальше продолжит прославлять Россию в Европе, то он искупит всю свою вину за провал на Евро. Сейчас Черчесов вновь на коне, за это его нельзя не уважать — мужчина с характером. Желаю «Ференцварошу» победы в Лиге Европе.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:18
Польшу Забыл 🤷
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
Вы сейчас похожи на спартача, который гордиться достижениями давно минувших дней.
Но спартачи хоть могут недавними достижениями прикрыться, а венгерский футбол застрял где то там в 50-х годах прошлого столетия.
Кстати взять тот же Спартак, в своё время Спартак дошёл до полуфинала кубка чемпионов 1990/91. Неужели даже выход в 1/4 или 1/2 для Спартака теперь не достижение?
Думаю, что ваши суждения не просто ошибочны, вы просто не понимаете, реалии сегодняшнего футбола.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:22
Достояние Осетии,Венгрии,Австрии.Нестояние сборной России.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:41
Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:40
Для великого венгерского футбола 50-х, это- точно не достижение. Для футболистов уровня Грошича, Пушкаша, Хидегкути- это точно не достижение. А вот для Стаса, в его понимании- вероятно достижение...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:36
Кавазашвили: Сейчас Черчесов вновь на коне..., ой, коня верните...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:22
Ну смотря для кого.
К примеру «Ференцварош» 48 лет не мог пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
Для венгерского клуба это не просто достижение, это просто праздник какой то.
Представьте себя болельщиком этого клуба и подумайте достижение это или нет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:15, ред.
Черчесов — национальное достояние российского футбола.
тут даже не буду спорить, но хочу лишь добавить, пусть это достояние будет подальше от нашего футбола.

Да, он возглавил сборную России в трудное время, как я понял особо тогда перед домашнем ЧМ 2018 году никто не хотел брать на себя эту функцию, так сказать заранее идти на эшафот. Черчесов взял на себя эту функцию и не прогадал.

Потом был удачный мундиаль, но с оговорками.
Черчесов не угадал со стартом, а те на кого он не ставил волею судеб появились на поле в первом матче (Дзюба и Черышев) и стали героями домашнего чемпионата.
После домашнего чемпионата мира Черчесов решил, что он самый умный, но показал, что он очень глуп как тренер.

Если на домашнем чемпионате мира сыграла самоотверженность игроков, ну а как ещё-то, если дома играем, и тактика игры на Дзюбу, то потом уже все изучив "черчесовскую" тактику стали просто отсекать Дзюбу и результаты сборной снизились в разы.

Разве умный тренер будет играть по тактике "навешиваем на крупного нападающего, а там как пойдёт"?
Когда Черчесова отправили в отставку, то ликовали все без исключения.
И это Анзор Кавазашвили называет национальным достоянием?

Каждый должен сам решать, но как я и говорил, пусть это "достояние" будет подальше от нас!
Capral
Capral
вчера в 15:10
Что он пишет. Выход из группы ЛЕ считается достижением?
Гость
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