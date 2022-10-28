Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.
Черчесов — национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми. В Лиге Европы он может пройти далеко. В таких турнирах крайне важно дисциплина, а в командах Черчесова с этим полный порядок — игроки по струнке ходят.
Если Черчесов и дальше продолжит прославлять Россию в Европе, то он искупит всю свою вину за провал на Евро. Сейчас Черчесов вновь на коне, за это его нельзя не уважать — мужчина с характером. Желаю «Ференцварошу» победы в Лиге Европе.
тут даже не буду спорить, но хочу лишь добавить, пусть это достояние будет подальше от нашего футбола.
Да, он возглавил сборную России в трудное время, как я понял особо тогда перед домашнем ЧМ 2018 году никто не хотел брать на себя эту функцию, так сказать заранее идти на эшафот. Черчесов взял на себя эту функцию и не прогадал.
Потом был удачный мундиаль, но с оговорками.
Черчесов не угадал со стартом, а те на кого он не ставил волею судеб появились на поле в первом матче (Дзюба и Черышев) и стали героями домашнего чемпионата.
После домашнего чемпионата мира Черчесов решил, что он самый умный, но показал, что он очень глуп как тренер.
Если на домашнем чемпионате мира сыграла самоотверженность игроков, ну а как ещё-то, если дома играем, и тактика игры на Дзюбу, то потом уже все изучив "черчесовскую" тактику стали просто отсекать Дзюбу и результаты сборной снизились в разы.
Разве умный тренер будет играть по тактике "навешиваем на крупного нападающего, а там как пойдёт"?
Когда Черчесова отправили в отставку, то ликовали все без исключения.
И это Анзор Кавазашвили называет национальным достоянием?
Каждый должен сам решать, но как я и говорил, пусть это "достояние" будет подальше от нас!
тут даже не буду спорить, но хочу лишь добавить, пусть это достояние будет подальше от нашего футбола.
Да, он возглавил сборную России в трудное время, как я понял особо тогда перед домашнем ЧМ 2018 году никто не хотел брать на себя эту функцию, так сказать заранее идти на эшафот. Черчесов взял на себя эту функцию и не прогадал.
Потом был удачный мундиаль, но с оговорками.
Черчесов не угадал со стартом, а те на кого он не ставил волею судеб появились на поле в первом матче (Дзюба и Черышев) и стали героями домашнего чемпионата.
После домашнего чемпионата мира Черчесов решил, что он самый умный, но показал, что он очень глуп как тренер.
Если на домашнем чемпионате мира сыграла самоотверженность игроков, ну а как ещё-то, если дома играем, и тактика игры на Дзюбу, то потом уже все изучив "черчесовскую" тактику стали просто отсекать Дзюбу и результаты сборной снизились в разы.
Разве умный тренер будет играть по тактике "навешиваем на крупного нападающего, а там как пойдёт"?
Когда Черчесова отправили в отставку, то ликовали все без исключения.
И это Анзор Кавазашвили называет национальным достоянием?
Каждый должен сам решать, но как я и говорил, пусть это "достояние" будет подальше от нас!