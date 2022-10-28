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Газзаев: «Желаю Черчесову дойти до финала Лиги Европы»

вчера, 15:36

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Поздравляю Станислава с выходом в 1/8 плей‑офф Лиги Европы. Это достойный результат, достигнутый в очень непростой борьбе. «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда» — сильные соперники, с которыми непросто играть. Российский тренерский штаб во главе с Черчесовым занял первое место в группе и в очередной раз показал свой высокий уровень. Желаю Станиславу дойти в этом турнире до решающего матча.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:23
Экс-джигит поздравляет экс-джигита,как это мило!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:15
И мы желаем Черчесову дойти до..., только не перепутать, до чего.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:00
Каким бы то не был спартачом усач, но я тоже желаю!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:37
Это очень вряд ли.
Гость
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