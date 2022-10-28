Газзаев: «Желаю Черчесову дойти до финала Лиги Европы»

Бывший тренер сборной России прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы.

Поздравляю Станислава с выходом в 1/8 плей‑офф Лиги Европы. Это достойный результат, достигнутый в очень непростой борьбе. «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда» — сильные соперники, с которыми непросто играть. Российский тренерский штаб во главе с Черчесовым занял первое место в группе и в очередной раз показал свой высокий уровень. Желаю Станиславу дойти в этом турнире до решающего матча.