Быстров: «Нужно ли ругать Марина? Нет, конечно»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал второй гол Джимми Марина в ворота «Факела». Марин переправил в ворота мяч, который и так уже залетал туда после удара Владимира Сычевого.
Тут всё зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.
Нужно ругать Марина? Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.
а синяк под глазом ... так его почти не видно )
а синяк под глазом ... так его почти не видно )
А вот Марин украл у всех любителей футбола очень курьёзный и красивый гол, было бы круто, если бы защитник в падении влетел вместе с мячом в сетку.
Я на стороне красивого гола Сычевого, а не его статистики
А вот Марин украл у всех любителей футбола очень курьёзный и красивый гол, было бы круто, если бы защитник в падении влетел вместе с мячом в сетку.
Я на стороне красивого гола Сычевого, а не его статистики