Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Быстров: «Нужно ли ругать Марина? Нет, конечно»

вчера, 10:37

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал второй гол Джимми Марина в ворота «Факела». Марин переправил в ворота мяч, который и так уже залетал туда после удара Владимира Сычевого.

Тут всё зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.

Нужно ругать Марина? Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»
Сегодня, 15:16
Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»
Сегодня, 13:50
Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»
Сегодня, 12:41
Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера, нужно прощаться»
Сегодня, 11:58
Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»
Сегодня, 10:48
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:35
Он в тот момент не о чем не думал,просто действовал по инерции!
ABir
ABir
вчера в 11:07
В пылу борьбы бывает сложно сориентироваться, залетает мяч сам или его нужно подтолкнуть
112910415
112910415
вчера в 10:47
никто и не ругал !
а синяк под глазом ... так его почти не видно )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:43
Нет, если уж поляну то игроку Факела, от которого отлетел мяч.
А вот Марин украл у всех любителей футбола очень курьёзный и красивый гол, было бы круто, если бы защитник в падении влетел вместе с мячом в сетку.
Я на стороне красивого гола Сычевого, а не его статистики
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:42, ред.
Марину оставьте в покое . А вот Наташу и Клаву можно !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 