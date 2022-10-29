Быстров: «Нужно ли ругать Марина? Нет, конечно»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал второй гол в ворота «Факела». Марин переправил в ворота мяч, который и так уже залетал туда после удара Владимира Сычевого.

Тут всё зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.

Нужно ругать Марина? Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.