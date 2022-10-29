Малафеев: «Сборная России должна быть в любое время»

Бывший вратарь сборной России выразил свое мнение по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана, который состоится 17 ноября в Душанбе.

Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не в самих играх, сколько в сборе, в тренировках.

Сборная России — это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная — это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время — тяжелое или позитивное.

Команда должна жить, функционировать. Рано или поздно снимут все эти бредовые санкции по отношению к российским спортсменам, к футбольным командам.