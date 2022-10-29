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Малафеев: «Сборная России должна быть в любое время»

вчера, 09:45

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выразил свое мнение по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана, который состоится 17 ноября в Душанбе.

Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не в самих играх, сколько в сборе, в тренировках.

Сборная России — это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная — это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время — тяжелое или позитивное.

Команда должна жить, функционировать. Рано или поздно снимут все эти бредовые санкции по отношению к российским спортсменам, к футбольным командам.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 15:02
Пора привыкать играть в Азии, наш уровень пока подходит.
shur
shur
вчера в 13:25
...за одним столом это хорошо, только вот стол то шведский!!! Играем кто во что
горазд !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:38
Безусловно нужна, и играть должна, и соперники должны быть разные, в нашем случае выбор не богатый
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:31, ред.
Эдуард Малафеев прав, тут сейчас не важно с кем играть, главное играть! Не важно будут ли это матчи против каких-то сборных, или просто против игроков первой лиги, или против легионеров, вообще не важно.

А еще плюсом для сборной станет собираться к примеру раз в месяц или два, и играть, наигрывать состав, наигрывать комбинации, и т.д и т.пъ, причем Shlomo прав, когда то была вторая сборная которой рулил Красножан, создавалась она как раз таки для обкатки игроков и для спаринг матчей с основной сборной, но потом как-то внезапно пропала эта сборная!? Может стоило бы возродить эту сборную?
алекc 1960
алекc 1960 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:46
навряд ли такое!
Брулин
Брулин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:31
А зачем это легионерам? Променять отпуск на никому не нужный матч?
Брулин
Брулин
вчера в 10:31
Вячеслав Малафеев: «Сборная должна играть. Почему бы не создать команду легионеров и проводить с ней матчи?»
shlomo
shlomo
вчера в 10:27
Если не ошибаюсь, то в одно время у нас была Вторая сборная страны и немцы такое практиковали. Этим игрокам было бы что доказывать тренеру основной. Или сборную Первой лиги можно собрать, тоже можно было бы посмотреть, а игрокам проявить себя.... о своих игроках нужно думать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:13
Сборной -быть,
ампутанту-плыть,
терпилам-болеть,
импотентам-иметь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:54
О чём это Малафеев??
Карпин работает..сборы проходят...игры в расписании..

Мало того:
23 июня 2022
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 36-го на 35-е место.

Мы скоро как хитрые бельгийцы...возглавим рейтинг...
Просто тупо будем играть с командами слабее себя..не выигрывая ни одного турнира...и 5 лет будем на верхушке рейтинга...)))
drug01
drug01
вчера в 09:54
Как же нам быть без сборной
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