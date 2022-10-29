Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Колосков: «Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще»

сегодня, 00:54

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем контрольном матче сборных Таджикистана и России.

Сегодня сборная не может играть официальные матчи, а завтра сможет — и что, мы окажемся вообще ни к чему не готовы? Так же в серьезных организациях не делается, надо все время исходить из того, что нам предстоят серьезные вызовы. Рано или поздно они будут — через год, через полтора, через два. В любом случае, команду надо готовить, смотреть резервы и играть.

Ясно, что у нас практически нет шансов сыграть с кем-то из Европы. Сегодня у нас соперник из Средней Азии. Но важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще. Россия не вышла из мирового футбола, просто пока в силу санкций не может играть в Европе и в официальных соревнованиях. А так, у нее есть возможность договориться с Южной Америкой, с Африкой — не только со средней Азией, но и с другими командами этого континента. Российский футбол является частью мирового футбола, и предстоящая встреча как раз является этому подтверждением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»
Сегодня, 11:16
Масалитин: «„Локомотиву“ нужно возвращать Сёмина»
Вчера, 23:35
Шишкин: «Черчесов умеет удивлять»
Вчера, 22:55
Гаджи Гаджиев: «Мы очень любим критиковать своих тренеров»
Вчера, 22:43
Черчесов отреагировал цитатой Киплинга на слова о том, что он лучший тренер
Вчера, 22:29
Пятибратов: «Естественно, мы рассчитывали на другой результат»
Вчера, 21:59
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:24
Хорошо сказал, лучше и не скажешь
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:10
Да всё очень важно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:10
Для начала футбольный мир должен отказаться слушать боед таких старпёров в виде колосковых.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
Играть конечно надо, но...
112910415
112910415
сегодня в 07:57
ну да
не можешь идти -ползи
ABir
ABir
сегодня в 07:55
Пока с Таджикистаном. Наверное не они нам предложили сыграть, а мы им. А теперь рассуждаем: надо или нет.
8a27z7h5mpm3
8a27z7h5mpm3
сегодня в 07:01
Все правильно, главное делать вид существования...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:59
Играть необходимо
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:51
Главное не то, что ты говоришь, главное, что говоришь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:45
Через год..
Колосков : "Главное не во что ты играешь, главное играешь"
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 06:04
В сборник пацанских цитат
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:29
Совсем без игр тяжко
9s9ctbk7wsm3
9s9ctbk7wsm3
сегодня в 04:30
Старый никчёмный коррупционер изрёк очередную бредятину
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:03
Он еще живой ? Завязывать пора ...
nik9373
nik9373
сегодня в 01:50
Будем наигрывать уровень по сборным из второй сотни.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 