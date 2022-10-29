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Педринью: «Мы постепенно набираем ход»

вчера, 08:26

Форвард «Локомотива» Педринью высказался о результатах москвичей в текущем сезоне.

Мы хорошо работали и заслужили недавние победы. Поражения давили на нас – никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

У меня был период, когда я играл за команду из низа таблицы. Но несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 11:01
Ахах какой ход еще?
Против Динамо в форме Локо какие-то пацаны с соседнего двора вышли - безвольное поражение у себя дома.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:51
Наверное ему приснилось!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:45
Надо делом доказывать, а не болтать просто так.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:32
Шансы спастись ещё есть.
5kxcrazp2n4x
5kxcrazp2n4x
вчера в 09:01
Это по ударам в штангу пустых ворот с метра?. Да уж, просто так педриньей не назовут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:33
что то плохо видно этот ход.
Гость
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