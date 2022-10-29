Педринью: «Мы постепенно набираем ход»

Форвард «Локомотива» Педринью высказался о результатах москвичей в текущем сезоне.
Мы хорошо работали и заслужили недавние победы. Поражения давили на нас – никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.
У меня был период, когда я играл за команду из низа таблицы. Но несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию.
Против Динамо в форме Локо какие-то пацаны с соседнего двора вышли - безвольное поражение у себя дома.
Против Динамо в форме Локо какие-то пацаны с соседнего двора вышли - безвольное поражение у себя дома.