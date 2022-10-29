Черевченко: «Сёмин бы спас нынешний „Локомотив“»

Российский специалист высказался о возможном возвращении в московский клуб.

Конечно, авторитет Юрия Павловича не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Тот же Луческу до сих пор работает и хорошо себя чувствует. Юрий Павлович бы спас нынешний «Локомотив».