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Черевченко: «Сёмин бы спас нынешний „Локомотив“»

вчера, 09:14

Российский специалист Игорь Черевченко высказался о возможном возвращении Юрия Семина в московский клуб.

Конечно, авторитет Юрия Павловича не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Тот же Луческу до сих пор работает и хорошо себя чувствует. Юрий Павлович бы спас нынешний «Локомотив».

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Все комментарии
kyxy
kyxy
вчера в 11:16
А может Черевченко попробовать.
112910415
112910415
вчера в 11:01
вдохновить может, а спасти ...
скорее уж сам Черевченко ... который постеснялся предложить себя в таком контексте !
makkie
makkie
вчера в 10:31
Для Локо сезон уже потерян.
Маловероятно, что весной они попрут победной серией, как при Николиче, а все конкуренты из первой 5-ки начнут дружно сыпаться.
Цорн набил карманы и свалил - а проблемы остались.
dеigandre
dеigandre
вчера в 10:21
Не спас бы
Хватит пихать его в Локо
bacek15
bacek15
вчера в 10:17
Черчесова в Локо!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:14
КАкой Сёмин-прошлый,или тоже-нынешний???
p4pg97hfqsnn
p4pg97hfqsnn
вчера в 10:12
хотелось бы в это верить, но...
mgxyp76kc4zp
mgxyp76kc4zp
вчера в 09:55
Надо дать ему шанс
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:31
Отстаньте от Палыча!
Izmar
Izmar
вчера в 09:25
Ростов он уже спас.
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