Черевченко: «Сёмин бы спас нынешний „Локомотив“»

Российский специалист Игорь Черевченко высказался о возможном возвращении Юрия Семина в московский клуб.
Конечно, авторитет Юрия Павловича не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Тот же Луческу до сих пор работает и хорошо себя чувствует. Юрий Павлович бы спас нынешний «Локомотив».
скорее уж сам Черевченко ... который постеснялся предложить себя в таком контексте !
скорее уж сам Черевченко ... который постеснялся предложить себя в таком контексте !
Маловероятно, что весной они попрут победной серией, как при Николиче, а все конкуренты из первой 5-ки начнут дружно сыпаться.
Цорн набил карманы и свалил - а проблемы остались.
Маловероятно, что весной они попрут победной серией, как при Николиче, а все конкуренты из первой 5-ки начнут дружно сыпаться.
Цорн набил карманы и свалил - а проблемы остались.
Хватит пихать его в Локо
Хватит пихать его в Локо