Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о будущем главного тренера команды Марцела Лички.
Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться. Потому что буду радоваться, как и любому другому успеху человека.
и получит пост столичный,
главное,что б с отходной
и делился что б со мной.
и получит пост столичный,
главное,что б с отходной
и делился что б со мной.
С Динамо Брест здорово отработал..набрал титулов и прервал гегемонию Батэ....
И теперь...в Оренбурге....
Цифры говорят за него...
8 последних официальных игр - лишь одно поражение...
С Динамо Брест здорово отработал..набрал титулов и прервал гегемонию Батэ....
И теперь...в Оренбурге....
Цифры говорят за него...
8 последних официальных игр - лишь одно поражение...