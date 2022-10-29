Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о будущем главного тренера команды .

Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться. Потому что буду радоваться, как и любому другому успеху человека.