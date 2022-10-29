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Президент «Оренбурга»: «Буду рад, если Личка получит солидное предложение»

вчера, 08:16

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться. Потому что буду радоваться, как и любому другому успеху человека.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:30
Личка всем напишет в личку
и получит пост столичный,
главное,что б с отходной
и делился что б со мной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:06
Хороший тренер...
С Динамо Брест здорово отработал..набрал титулов и прервал гегемонию Батэ....
И теперь...в Оренбурге....
Цифры говорят за него...
8 последних официальных игр - лишь одно поражение...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:59
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин: "Кому интересен Личка, пишите в личку".
Boricku
Boricku
вчера в 09:25
Барса с Левановскисом буксуют
Futurista
Futurista
вчера в 09:20
Если Личка получит много налички...
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Ну тренировать Реал его явно не позовут.....:)))
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