Петржела: «Дзюба слишком медленный для турецкого футбола»

Экс-наставник «Зенита» отреагировал на игру форварда «Адана Демирспор» .

Время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости. Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет — он слишком медленный для турецкого футбола. Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется.