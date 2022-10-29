Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Петржела: «Дзюба слишком медленный для турецкого футбола»

вчера, 11:01

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на игру форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости. Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет — он слишком медленный для турецкого футбола. Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»
Сегодня, 15:16
Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»
Сегодня, 13:50
Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»
Сегодня, 12:41
Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера, нужно прощаться»
Сегодня, 11:58
Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»
Сегодня, 10:48
Сортировать
Все комментарии
алекc 1960
алекc 1960 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:38
уже сделали
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:26
Похоже поздно! Сделали уже!
lotsman
lotsman
вчера в 14:15
Дзюбе надо заканчивать с футболом, пока из него не сделали международного шута.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:50
Для быстрого завершения карьеры Артему не хватает скорости и резкости. Очень медленно пока все это идет..
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 12:41
Надо отправить его эстонию
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:36
Он не только не вернется на современный уровень, он там и не был никогда!
adekvat
adekvat
вчера в 12:32
Он в Зените последнее время в начале второго тайма выдыхался, еле ползал. В любой Российской команде играя на замене еще бы забивал и забивал, но тяга к большим деньгам, и высокое самомнение, делают свое дело.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:26
Дзюбе надо идти в секс-видео, там он очень быстрый !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:18
Походу Каррера с Петржелой созвонились...

- Давай я теперь буду Дзюбу с Иброй и Жиру сравнивать...а ты его троллить будешь
- Давай
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:45
Я вот тоже об этом думаю! Думаю Власта с удовольствием освоил бы грЯзьпромовские гонорары в казино))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:28
Это точно,пора на покой.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26, ред.
Пора Петржелу в "!Зенит" возвращать,ибо(судя по его многочисленным цитатам последних месяцев)лучше его в мире российский футбол не знает никто.Надо "Зенит" на новый уровень выводить...
112910415
112910415
вчера в 11:17
срочно замедлить турецкий футбол !
не пропадать же парню
Futurista
Futurista
вчера в 11:15
Дзюбе стоит попробывать себя в эстонском футболе...
f7rjtedb843w
f7rjtedb843w
вчера в 11:11
Он для любого футбола медленный
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 