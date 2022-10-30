«Фламенго» — обладатель Кубка Либертадорес

«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в финале Кубка Либертадорес (1:0).
Победный гол забил Габриэль Барбоса на 45+4-й минуте. Гости играли в меньшинстве с 43-й минуты — вторую желтую карточку получил Энрике Педро.
В прошлом сезоне этот трофей выиграл «Палмейрас», обыгравший в финале «Фламенго».
Как никак не чужой нам игрок..))
Как никак не чужой нам игрок..))
Фламенго для меня это та футбольная идентичность которую я полюбил в нулевых.
Фламенго для меня это та футбольная идентичность которую я полюбил в нулевых.