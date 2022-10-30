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«Фламенго» — обладатель Кубка Либертадорес

сегодня, 01:03
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)Атлетико ПаранаэнсеМатч завершен

«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в финале Кубка Либертадорес (1:0).

Победный гол забил Габриэль Барбоса на 45+4-й минуте. Гости играли в меньшинстве с 43-й минуты — вторую желтую карточку получил Энрике Педро.

В прошлом сезоне этот трофей выиграл «Палмейрас», обыгравший в финале «Фламенго».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:30
Подопечные Доривала победили вполне заслуженно, возможно кто то ожилал более открытого матча или более убедительной победы Фламенго который был тайм в большинстве, но на кону стоял важный трофей, да и соперник был хорошо обучен и организован. Так что Фламенго с победой!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 08:24
И это лучшие команды Южной Америки? Да дерби Локо - ЦСКА смотрелось гораздо лучше этого финала.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:22
Фламенго реабилитировались за прошлый год, молодцы.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:18, ред.
Вот и Фламенго выиграл КЛ! У них в составе есть Давид Луис, Луис Филипе, Диего Алвес, Артуро Видаль и т.д.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:06
Молодцы.... удачи в дальнейшем
62a292mx4gc8
62a292mx4gc8
сегодня в 07:11
С чем и поздравляем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:43
Айртона с титулом !!!
Как никак не чужой нам игрок..))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:32
Фламенго стабильно доходит до финала...
ОПС
ОПС ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 06:21, ред.
Лучше оставшиеся призы отправить на ЛЧ манию. Сейчас там только ВИП. А зачем он нужен? К примеру мие лично ВИП не нужен, от слова совсем.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:06
Да победа есть, но игра оставляет желать лучшего тем более в большинстве.
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 03:39
С чем клуб и поздравляю!)
S K 1
S K 1
сегодня в 03:29
Сам осетин, сам играл в футбол, биться и биться, до послед последнего 7ипа,на бутсах, ираеттае, размае
S K 1
S K 1
сегодня в 03:28
Биться надо, а не понтоваться
S K 1
S K 1
сегодня в 03:26
Алания, в своём репертуаре, выхаряь хоть Реал, а дворцовой команде проиграют, злой рок, на протяжении многих лет, что уже почувствовали себы в вышке, а тут, бабах, и на 63 посадили вас, что Родина, что Акрон
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:36
Шикарный футбол. Хотелось бы совместный турнир команд Европы и ЮА.
Фламенго для меня это та футбольная идентичность которую я полюбил в нулевых.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 01:13
С детства за Фламенго!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Какой противный футбол от Фламенго . Тем более так играть в большинстве, позорно .
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