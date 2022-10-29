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«Райо Вальекано» минимально обыграл «Севилью»

вчера, 21:37
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Севилья» с минимальным счетом уступила «Райо Вальекано» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).

Победным голом на 61-й минуте отметился Альваро Гарсия.

«Севилья» идет на 17-м месте (10 очков), «Райо Вальекано» занимает 8-ю позицию (18 баллов).

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Все комментарии
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 23:32
Севилья совсем плохая!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 21:41
Здравствуйте. Нет, это не имелось ввиду, все получат призы, просто в некоторых случаях те кто выиграл футболку - шесть человек, а трём призы будут отправлены позднее - те призы которые они выиграли и выбрали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:40
Севилью совсем не узнаю!
Гость
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