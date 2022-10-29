«Райо Вальекано» минимально обыграл «Севилью»

«Монца» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца

«Верона» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А