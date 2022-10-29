«Райо Вальекано» минимально обыграл «Севилью»

«Севилья» с минимальным счетом уступила «Райо Вальекано» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).
Победным голом на 61-й минуте отметился Альваро Гарсия.
«Севилья» идет на 17-м месте (10 очков), «Райо Вальекано» занимает 8-ю позицию (18 баллов).
|Севилья0 : 1Райо Вальекано
|Матч завершен
«Севилья» с минимальным счетом уступила «Райо Вальекано» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).
Победным голом на 61-й минуте отметился Альваро Гарсия.
«Севилья» идет на 17-м месте (10 очков), «Райо Вальекано» занимает 8-ю позицию (18 баллов).