Гол Левандовского помог «Барселоне» выиграть у «Валенсии»

«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).
Гол забил Роберт Левандовски на 90+3-й минуте.
«Валенсия» идет на 10-м месте (15 баллов), «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт).
«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).
Гол забил Роберт Левандовски на 90+3-й минуте.
«Валенсия» идет на 10-м месте (15 баллов), «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт).
В последнем матче против Баварии, Дембеле неоднократно оставлял не у дел А. Дэвиса. А Альфонсо - парень не пальцем деланный, и играет дай Боже как! Накрутить и обыграть канадца, оставив его позади себя..., мало кто сегодня сможет.
В последнем матче против Баварии, Дембеле неоднократно оставлял не у дел А. Дэвиса. А Альфонсо - парень не пальцем деланный, и играет дай Боже как! Накрутить и обыграть канадца, оставив его позади себя..., мало кто сегодня сможет.