Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

Гол Левандовского помог «Барселоне» выиграть у «Валенсии»

сегодня, 00:14
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 12-го тура Ла Лиги (0:1).

Гол забил Роберт Левандовски на 90+3-й минуте.

«Валенсия» идет на 10-м месте (15 баллов), «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» обыграла «Эмполи»
Сегодня, 16:27
«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН»
Сегодня, 16:04
«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в результативном матче
Сегодня, 16:00
В матче английской Первой лиги команды забили 4 гола в добавленное время
Сегодня, 11:35
«Фламенго» — обладатель Кубка Либертадорес
Сегодня, 01:03
«Страсбур» избежал поражения в матче с «Марселем»
Сегодня, 00:03
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:47
Без Лева-го Барса была бы на середине таблицы,Барса середняк как Валенсия.
Проиграли Интеру,Баварии,Реалу и потеряли всякое уважение.
Не смотрю их игры больше,главное чтобы в ЛЧ победил Гвардиола или Месси,от Барсы остались только две эти имена которые держат марку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:04
Интер - середняк ?
salleeh
salleeh
сегодня в 12:57
Конечно гол на совести защитников, как то они встали в раскорячку, самое то, что нужно поляку…)))
Знатог
Знатог
сегодня в 11:57
А че так долго собирался?
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:23
А кто бочку катит? Я лишь сказал, что он не на уровне Левы, вот я так вижу со стороны. Я не сравнивал их скорости, понятно Дембеле быстрый игрок, не хуже Дэвиса, но слишком прямолинейный Усман.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:13
Наших болельщиков с Победой.
Лёва настоящий забивака, но в Ла Лиге.)
Elliada
Elliada
сегодня в 08:01
Левандовски лучший среди середняков. На топ уровень не тянет. Если бы Барселона ни на что не претендовала, то это был бы топ трансфер.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:39
Для забивания элитным командам Левандовски не подходит, а середнякам - пожалуйста.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:13
Без него бы точно не управились
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:38
Три очка выгрызли
ОПС
ОПС
сегодня в 06:28
Хорошо играет и пусть играет.
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Поляк не помогает только против Баварии, а остальных матчах полностью оправдывает свою покупку
112910415
112910415
сегодня в 05:10
Тащит, тащит !
Барса остаётся в гонке
srnrsjdrptd3
srnrsjdrptd3
сегодня в 03:35
Барселоне еще и везет.
SonataArctica
SonataArctica ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 03:26
ЛЧ, Лч....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:32
Страшно представить, что бы Барселона делала без Левандовски..
Его голы принесли каталонцам немало очков в чемпионате. В лч, он без должной поддержки полузащиты не смог показать себя во всей красе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:30
Чуть успели вырвать победу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Да уж, выгрызли победу за счёт поляка .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 555_DEIVID_333 (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
))) А при чём тут Фати ?
Фати - ребёнок, который сейчас не в основе и вообще погоду на поле не делает.

А по поляку скажу так: он сейчас игрок, который зависим от хавов. А хавы у Хави - самый большой головняк, ибо в живых там только Гави и Педри. Что до остальных: Буська - старый, Ф. Йонг - дно, а Кессье..., Кессье пока из Милана не приехал.
Поэтому Леванд порой и нестабилен.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:28
Да дно этот ваш Дембеле, такое же как и Фати и как убогий поляк, который ничего не может в топ играх.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
На Дембеля зря ты бочку катишь. Это самый сейчас что ни на есть стабильный и техничный игрок у Барсы. Он постоянно (!) обыгрывает своего оппонента и вскрывает защиту соперника через правый фланг, создавая остроту, численный перевес и вариативность в развитии атак. Ну а то, что партнёры (в том числе порой и Леванд !) за ним нихрена не поспевают..., так это..., по большей части, к ним вопросы, а не к Усману.

В последнем матче против Баварии, Дембеле неоднократно оставлял не у дел А. Дэвиса. А Альфонсо - парень не пальцем деланный, и играет дай Боже как! Накрутить и обыграть канадца, оставив его позади себя..., мало кто сегодня сможет.
Иван Владимирович
Иван Владимирович
сегодня в 00:23
Зачем вообще вар, в рпл забивают больше
Миллионы получают, мяч закатить не могут
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:21
Умница Левандовски 💪 тянет как может Барсу!
Полузащита обязана создавать для него моменты, он будет забивать исправно. Фати не тянет, Дембель не на уровне Левы, Феран вообще никакой, поляк единственный кто может единоборства выиграть.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333
сегодня в 00:21
Надеюсь, эту каталонскую недокоманду ничего хорошего не ждёт.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:20
Я бы посмотрел на их заслуженную победу, если бы существу Алонсо чистейшую красную карточку показали, на которую арбитр и ВАР закрыли глаза.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:20
Молодцы, что не опустили руки и вырвали победу. С Валенсией у каталонцев всегда тяжелые игры на Месталье) очень рад, что победили.
Сейчас игра отходит на второй план, нужно набирать очки. Нельзя отпускать Реал вперёд
протон
протон
сегодня в 00:16
Тяжелейший матч с упорным соперником, но заслуженная победа. Левандовский трансфер века для Барсы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 