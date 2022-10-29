«Ливерпуль» уступил «Лидсу» в матче 14-го тура АПЛ (1:2).
Родриго на 4-й минуте вывел гостей вперед, Мохамед Салах на 14-й счет сравнял. Победный гол на 89-й минуте забил Крисенсио Саммервиль.
«Ливерпуль» идет на 9-м месте (16 очков), «Лидс» занимает 15-ю строчку (12 баллов).
Что касается Ливерпуля, то давненько не было такого слабого сезона у красных, команду штормит и бросает. Клопп многое сделал для клуба, и многие нейтральные болельщики кайфовали от той игры, которую красные показывали несколько прошедших сезонов, но этот старт сезона просто ужасен!!!
Не думаю что Юргена уволят даже если проввлится в этом сезоне, летом обещают большое денежное вливание в команду, так что возможно этот спад будет временным. Еще скоро будет месячная пауза во время ЧМ, может и эта пауза пойдет Ливерпулю на пользу. Вообщем поглядим что будет дальше с Клоппом и его командой.
Что касается Ливерпуля, то давненько не было такого слабого сезона у красных, команду штормит и бросает. Клопп многое сделал для клуба, и многие нейтральные болельщики кайфовали от той игры, которую красные показывали несколько прошедших сезонов, но этот старт сезона просто ужасен!!!
Не думаю что Юргена уволят даже если проввлится в этом сезоне, летом обещают большое денежное вливание в команду, так что возможно этот спад будет временным. Еще скоро будет месячная пауза во время ЧМ, может и эта пауза пойдет Ливерпулю на пользу. Вообщем поглядим что будет дальше с Клоппом и его командой.