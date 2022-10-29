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«Ливерпуль» уступил «Лидсу»

вчера, 23:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Лидсу» в матче 14-го тура АПЛ (1:2).

Родриго на 4-й минуте вывел гостей вперед, Мохамед Салах на 14-й счет сравнял. Победный гол на 89-й минуте забил Крисенсио Саммервиль.

«Ливерпуль» идет на 9-м месте (16 очков), «Лидс» занимает 15-ю строчку (12 баллов).

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Все комментарии
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 14:47
БД то видел Клоппа??? Там сумасшедший прессинг был. Да и Ливерпуль в первых сезонах при нём. Вообще заявление не в кассу.
lk_48337614
lk_48337614 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 14:28
А я читал в одной статье, что у Клоппа наоборот стиль повышенного прессинга. Так называемый гегенпрессинг, то есть после потери мяча, игроки сразу ломятся его тут же отобрать. В принципе, в предыдущих сезонах так и было. Было больше владения мячом и больше атак по воротам противника. Постоянные забросы Александра Арнольда, да связь Мане с Салахом тоже все помнят. Наверное да, просто спад в этом сезоне. Возможно, не стоит Ливерпулю в этом сезоне расчитывать на какие-либо кубки. По матчам видно, что у игроков нет желания идти вперёд, прессинговать и забивать. В обороне вообще беда. Новые игроки типа Нуньеса еще не заиграли в полную силу. Да, бывают игры, где все наоборот, к примеру с МС и 2-я игра с Аяксом, но на этом пока все. Будем ждать пока красные перезагрузятся и заиграют, как прежде.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 14:02
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ 555_DEIVID_333 (раскрыть)
    сегодня в 13:55
    Происходит тоже самое, что и в сезоне 2020-2021, но там защита хромала пока не появились Филлипс и Уильямс. Если защитников можно было найти, то в атаке все сложнее. Не заиграл Нуньес, а кого теперь брать. Наверное теперь в Ливерпуле сделают выводы что не нужно брать дорогих игроков как Кэролл и Нуньес, чтобы потом пытаться их встроить в команду и попытаться чтобы они заиграли, а за такую сумму они должны рвать на поле.
    Ориги играл лучше, даже когда играл редко.
    А теперь учитывая что Салах любитель пожадничать, так еще и Нуньес не всегда чувствует моменты когда ему предоставляется шанс забить, в итоге мы имеем хаос и сумбур в атаке.
    Наверное должен был уйти Салах, а Мане нужно было оставлять и вместо Нуньеса либо оставлять Ориги либо брать более командного напа чей функционал будет эффективен.
    Тут дело в классе игроков, в отношении и в командной роли у игроков атаки.
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ Константин Ильичев (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    Не подойдёт Клопп Юве, его команды слабо прессингуют. Тухель любитель прессинга. А в атаке недостаточно классных игроков у Юве, если в Ливерпуле Нуньес не может заиграть.
    Константин Ильичев
    Константин Ильичев
    сегодня в 12:03
    А по моему Клоппу пора собирать чемоданы и валить из Ливера и попробовать вытащить из задницы Юве
    Ron09
    Ron09
    сегодня в 11:34
    Вот она сила Мане! Мане ушёл Бавария зацвела а Ливер потух
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Dima salev (раскрыть)
    сегодня в 10:32
    его и не отпускали, но он сказал, что "мой народ хочет, чтобы я ушел..." Это ему народ приказал...
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 08:57
    блин ливер чо ты творишь? надо было сохранить мане
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 08:25
    Вот зря отпустили Манье. Он в Баварии забывает голы. Его место не заменить
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 08:07
    Обидное поражение на своем же поле. Гомеса пора на лавку посадить. Единственный отличный матч он провел против Сити, в остальных средне или ужасно плохо. Ещё ждал Цимикаса в старте. Да, Робертсон против Аякса был хорош, но грек ни в чем не уступает шотландцу по игре и заслуживает большего.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:23
    Похоже Лига Чемпионов в следующем сезоне для Ливерпуля недосягаема будет.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:07
    Про какое здесь увольнение рассказывают? Клопп столько сделал для клуба, что у руководителей рука не поднимется указать на дверь. Клопп скорее всего сам уйдёт в ближайшие пару лет, так как после подъёма всегда следует кризис, либо если Ливерпуль не подпишет таких же игроков как Салах и Мане, которые делают игру, чтобы как то встряхнуть команду.
    monah-10
    monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 06:28
    Ну тотем то они обыграют, а вот со святыми наверное опять осечка будет, команду штормит, но переживут.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:27
    А вот этого точно никто не ожидал.
    112910415
    112910415
    сегодня в 03:56
    красных нельзя узнать !
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:39
    Так можно и без ЛЧ остаться
    SonataArctica
    SonataArctica
    сегодня в 03:27
    Клоп сдох.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 02:38
    Клоппу нужен отдых.
    Ван Дейк потолстел
    Салах пик позади
    WEST HAM
    WEST HAM
    сегодня в 02:05
    Это Англия сынок!
    bsww
    bsww
    сегодня в 01:54
    Клоппа спасает то, что Ливерпуль вышел в плей-офф ЛЧ. Поэтому врядли его будут увольнять ДО ЧМ. Осталось в АПЛ две игры против Тоттенхэма, что пока в тройке лучших и против Саутгемптона, что борется за выживание. На ЛЧ можно "забить" и сосредоточить силы против Тоттенхэма, его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО обыгрывать, просто, чтобы быть в борьбе за "бронзу" АПЛ или за путёвку в ЛЧ. Потом Саутгемптон, его также придётся обыгрывать, иначе он имеет шанс приблизиться на расстоянии 1 очка
    Dudikoff
    Dudikoff
    сегодня в 00:57
    Пережили 6 домашних поражений подряд в прошлом сезоне, переживётся и эта серия. Старики уже не тянут, молодняк ещё сырой. Об уровне бедственного положения можно судить только по одному факту - наличие в составе Гомеса, который, чудесным образом не привёз только в матче с сити, во всех остальных это тихий ужас
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 3ton (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    ЛЕ... это даже не бледный проблеск ЛЧ..., это - её задворки.
    ЛЧ - самый статусный клубный турнир в мире, затмевающий чемпионства в Евро топ -5
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:15, ред.
    Во-первых поздравляю всех болельщиков "павлинов" с очень нужной победой. Лидс играл смело и точно не заслуживал бы проигрыша.

    Что касается Ливерпуля, то давненько не было такого слабого сезона у красных, команду штормит и бросает. Клопп многое сделал для клуба, и многие нейтральные болельщики кайфовали от той игры, которую красные показывали несколько прошедших сезонов, но этот старт сезона просто ужасен!!!

    Не думаю что Юргена уволят даже если проввлится в этом сезоне, летом обещают большое денежное вливание в команду, так что возможно этот спад будет временным. Еще скоро будет месячная пауза во время ЧМ, может и эта пауза пойдет Ливерпулю на пользу. Вообщем поглядим что будет дальше с Клоппом и его командой.
    Hertha Berlin
    Hertha Berlin
    сегодня в 00:14
    Что-то не то происходит в внутри Ливерпуля!
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:06
    😀
    v3b2y3fx4ewh
    v3b2y3fx4ewh
    сегодня в 00:05
    Клопу пора бы уже давно на выход
    3ton
    3ton ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Лига Европы сейчас привлекательнее ЛЧ по именам 😂😂
    Никогда еще Лига Европы не была так сильна
    Сейчас задумаешься , стоит ли смотреть ЛЧ , когда в ЛЕ громкая вывеска
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:03
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 00:02
      Просто отлично, кэф 8 на победу Лидса !
      Гость
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