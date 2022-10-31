Салихова: «После победы над „Зенитом“ имя Абаскаля уже в музее „Спартака“»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги первого круга РПЛ для московского клуба.
Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.
Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом — и мы сейчас видим результат. В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров — от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы.
Цирк уехал, агенты остались
Цирк уехал, агенты остались
Почему агент_Смит попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент_Смит попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему агент Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему agent_Smith попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Почему agent_Smith попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
Ну Зареме это простительно, она реально этого не понимает.
Помню раньше командам в кубке России из первой и второй лиги было за счастье сыграть со Спартаком, а сыграть в ничью и тем более выиграть это просто героическое, что то, как раз для попадание в музей.
А сегодня за победу над Зенитом уже тренера самого Спартака отправляют в музей.
Неужели она сама не понимает, что значат её слова?
Интересно было бы узнать точно, она хочет унизить Спартак или всё таки повысить его, но делает это так, сто лучше бы молчала...
Ну Зареме это простительно, она реально этого не понимает.
Помню раньше командам в кубке России из первой и второй лиги было за счастье сыграть со Спартаком, а сыграть в ничью и тем более выиграть это просто героическое, что то, как раз для попадание в музей.
А сегодня за победу над Зенитом уже тренера самого Спартака отправляют в музей.
Неужели она сама не понимает, что значат её слова?
Интересно было бы узнать точно, она хочет унизить Спартак или всё таки повысить его, но делает это так, сто лучше бы молчала...
----------------------
А персонально поблагодарить Руя Виторию за евро выступления?
Самый лучший из всех возможных "уходов" тренера, на пике славы и максимальной любви болельщиков всей страны.
Руй вывел Спартак с первого места в группе "смерти"...
Чего лет за 10 или более никому из всех работающих в России тренеров не удавалось....
Так же поступили с Марко Николичем
----------------------
А персонально поблагодарить Руя Виторию за евро выступления?
Самый лучший из всех возможных "уходов" тренера, на пике славы и максимальной любви болельщиков всей страны.
Руй вывел Спартак с первого места в группе "смерти"...
Чего лет за 10 или более никому из всех работающих в России тренеров не удавалось....
Так же поступили с Марко Николичем