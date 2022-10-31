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Салихова: «После победы над „Зенитом“ имя Абаскаля уже в музее „Спартака“»

сегодня, 00:51

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги первого круга РПЛ для московского клуба.

Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом — и мы сейчас видим результат. В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров — от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:03
Да ужжж, накидали камней в огород Абаскаля после его назначения. Только ленивый его не хаял.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:46
Победа Спартака над Зенитом, в кубке России, должна быть высечена золотыми буквами на мраморной доске, которая должна быть помещена на самое почётное место в музее Спартака. И обязательно должно быть упомянуто имя тренера.
Izmar
Izmar
сегодня в 07:12
Надо же так бояться Зенит.
nh7ybhqxpxra
nh7ybhqxpxra ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 06:55
Продолжение драматического сериала "Зулейха открывает глаза" юмористическим многосерийным шоу "Зарема открывает рот"
tes3ujrs7qbe
tes3ujrs7qbe
сегодня в 06:44
Счем бы дитя не т4шилось...
8ua69hqqt5fq
8ua69hqqt5fq ответ agentSmith (раскрыть)
сегодня в 06:20
А вот это уже реально зашквар...
Цирк уехал, агенты остались
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 06:19
Добрый день!
Почему агент_Смит попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
agentSmith
agentSmith
сегодня в 06:16
Добрый день!
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
агентСмит
агентСмит
сегодня в 06:15
Добрый день!
Почему агент.Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
агент_Смит.
агент_Смит.
сегодня в 06:14
Добрый день!
Почему агент Смит. попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
agent Smith.
agent Smith.
сегодня в 06:12
Добрый день!
Почему agent_Smith попал в группу Яшина, а я в группу Заболотного при абсолютно равных показателях?
ABir
ABir
сегодня в 06:10
Не всем по душе положительное развитие Спартака, отсюда и негатив к его успехам
dk7s8xa3wjje
dk7s8xa3wjje
сегодня в 06:09
Ништяк линия - всего 5 матчей! Знатно бороднули толстосумов с тридцатками нахрамчёнными на крайний день - сегодня все на равных и победит реально самый фартовый, а не запасливый!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:58
А разве Зарема не знает, что РПЛ и кубок России это два разных турнира и разбирать их лучше отдельно друг от друга.
Ну Зареме это простительно, она реально этого не понимает.

Помню раньше командам в кубке России из первой и второй лиги было за счастье сыграть со Спартаком, а сыграть в ничью и тем более выиграть это просто героическое, что то, как раз для попадание в музей.
А сегодня за победу над Зенитом уже тренера самого Спартака отправляют в музей.
Неужели она сама не понимает, что значат её слова?

Интересно было бы узнать точно, она хочет унизить Спартак или всё таки повысить его, но делает это так, сто лучше бы молчала...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:45
Это и ее Виктория!). Где мои 17 лет. Ух! Где мой черный "пистолет"..(
adekvat
adekvat
сегодня в 05:20
Давно не слышно было.
протон
протон
сегодня в 05:09
В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров — от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы.
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А персонально поблагодарить Руя Виторию за евро выступления?

Самый лучший из всех возможных "уходов" тренера, на пике славы и максимальной любви болельщиков всей страны.
Руй вывел Спартак с первого места в группе "смерти"...
Чего лет за 10 или более никому из всех работающих в России тренеров не удавалось....
Так же поступили с Марко Николичем
qs26hmpc9n9q
qs26hmpc9n9q
сегодня в 04:51
А имя Заремы уже давно притомило на соккере
smrx827v872u
smrx827v872u
сегодня в 02:48
Уж ты б, Зарь, лучше помолчала бы!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:03, ред.
На пару будете у мадам Тюссо
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:48
Зулейха по привычке высказалась..
xsv9u3xppzd4
xsv9u3xppzd4
сегодня в 01:44
Сгинь, нечистая сила...
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 01:15
А имя Салиховой в музее на Тверской
Гость
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