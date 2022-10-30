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Бородюк: «У „Торпедо“ есть огромный шанс закрепиться в РПЛ»

вчера, 23:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Глядя на турнирную таблицу, все можно изменить. Хочется отметить – у «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают им этот шанс. Такие клубы, как «Химки», «Факел», «Пари НН», «Локомотив». Отрыв от них небольшой.

Знаете, бывает так, что приходит один тренерский штаб и говорит: «Мы на правильном пути». Второй тренерский штаб – то же самое. Так вот, я желаю «Торпедо» найти этот правильный путь. И чтобы было меньше пиара и словоблудия. А больше было вот таких хороших матчей. Тогда у «Торпедо» все будет в порядке. Чего я им и желаю.

В нашем чемпионате нет определенной разницы в занимаемом месте в турнирной таблице. Можно играть здорово, но в любой сфере деятельности есть критерии – это результат. Можно играть очень хорошо, но проигрывать.

Сейчас «Урал», к примеру, набирает очки. Хотелось бы, чтобы и в «Торпедо» было так же. За красивый футбол никто три очка не прибавляет.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:58
Эти шансы тают с каждым поражением.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:49
Весной будем смотреть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03
Если у Торпедо и есть шансы то они минимальны!
Гость
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