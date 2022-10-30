«Превращаемся в чемпионат пенальти». Аршавин — об использовании VAR в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об использовании VAR в Российской Премьер-Лиге.
Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11‑метровых.
Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на goal‑line technology (система определения взятия ворот) у нас денег нет, хотя она дешевле стоит.
Система определения взятия ворот дает 100 % точность, а ВАРом судьи могут крутить как им надо, для получения нужного результата.
Зачем ВАР когда правила не знают треть судей. Сегодня от бедра в руку мяч попал. Никаких комментариев, никаких телевизоров. Пенальти и все. Подскажите, с каких пор нарушением это можно считать, если нет специально игры рукой? Куда бы она не была оставлена, мяч попал случайно, от ноги.
Впечатления, скорее, позитивные. Игры веселые. Труднее всего защитникам. Они пока так и не смогли перестроить свою игру с учетом Var и правил игры рукой. И, такое ощущение, что и не собираются меняться. Вероятно, на это надо пару сезонов.
Но дух игры большинство пенальти нарушают. Рукой игроки не играют, все это случайности. Большинство нарушений в штрафной, когда сбивают игроков, раньше бы не свистелись и никто сильно бы не возмущался. С одной стороны, тренд на меньше свистков и больше борьбы вне штрафной, а с другой, за каждый тычок в штрафной свистят. Это какое-то биполярное расстройство.
Устал от этих бесконечных просмотров и пенальти. От комментаторов, которые постоянно говорят, что это пенальти.
Система определения взятия ворот дает 100 % точность, а ВАРом судьи могут крутить как им надо, для получения нужного результата.
Зачем ВАР когда правила не знают треть судей. Сегодня от бедра в руку мяч попал. Никаких комментариев, никаких телевизоров. Пенальти и все. Подскажите, с каких пор нарушением это можно считать, если нет специально игры рукой? Куда бы она не была оставлена, мяч попал случайно, от ноги.
Впечатления, скорее, позитивные. Игры веселые. Труднее всего защитникам. Они пока так и не смогли перестроить свою игру с учетом Var и правил игры рукой. И, такое ощущение, что и не собираются меняться. Вероятно, на это надо пару сезонов.
Но дух игры большинство пенальти нарушают. Рукой игроки не играют, все это случайности. Большинство нарушений в штрафной, когда сбивают игроков, раньше бы не свистелись и никто сильно бы не возмущался. С одной стороны, тренд на меньше свистков и больше борьбы вне штрафной, а с другой, за каждый тычок в штрафной свистят. Это какое-то биполярное расстройство.
Устал от этих бесконечных просмотров и пенальти. От комментаторов, которые постоянно говорят, что это пенальти.