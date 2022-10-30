Кечинов: «Видно, что „Спартак“ прогрессирует при Абаскале»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

Я до матча думал, что не будет никакой крупной победы над «Торпедо». Не ожидал крупного счета в игре, потому что приблизительно понимал, как автозаводцы играют при Талалаеве. «Спартак» мог забить и больше одного, были моменты. Все предопределило мастерство Промеса. За счет своих индивидуальных качеств он решил исход матча.

Как оценю работу Абаскаля после первого круга? Хорошую работу проделал тренер. Рисунок игры уже понятен и заметен. Команда показывает зрелищный футбол, много забивает. Видно, что «Спартак» прогрессирует.