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Мостовой: «Промес проводит, наверное, лучший сезон в карьере»

вчера, 23:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Лёгких игр не бывает. Тем более «Торпедо» понимало, что играет с одним из лидеров чемпионата. Плановая победа «Спартака». Не думаю, что «Торпедо» на что-то рассчитывало – могло предложить какую-то борьбу, самоотдачу и не проиграть крупно. «Спартак» добился победы, а в «Торпедо» рады, что не проиграли крупно.

То, что «Спартак» завершит первый круг на втором месте – заслуженно. Мои прогнозы сбываются. Я говорил – будут в тройке ещё до начала сезона. А вот во втором круге посмотрим. По составу и по всему, что окружает «Спартак», они там и должны быть.

Большое количество побед с крупным счётом у «Спартака», безусловно, связано со всем известными событиями. Это, конечно, ослабило чемпионат. Мы же видим, какие ошибки допускают футболисты. Не хватает мастерства, класса, уровня, опыта. Сейчас потихоньку более-менее обтёрлись.

Ну и нельзя забывать, что Квинси Промес проводит, наверное, лучший сезон в карьере. Думаю, Промес должен выдержать вторую половину чемпионата в такой же форме. Сейчас будет интересно, ведь на три месяца уходят на перерыв. Чемпионат мира и потом эти каникулы. По идее, должен быть в форме и вторую половину чемпионата. Главное, чтобы не получил травму.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:55
Половина успеха Спартака - это игра Промеса.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:14
Отлично играет.
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