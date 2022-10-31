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Семшов: «С „Зенитом“ очень тяжело конкурировать на дистанции»

сегодня, 00:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о результате матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Получилась очень хорошая игра. Болельщики заполнили весь стадион. В концовке матча досадный эпизод позволил «Зениту» вырвать победу. У петербуржцев было больше голевых моментов, и все могло закончиться раньше. «Зенит» был чуть лучше «Краснодара».

«Зенит» победил на классе? К любому классу все равно надо добавлять работоспособность и прилагать максимум усилий, чтобы победить. На одном классе тяжело обыгрывать команды, которые умеют обороняться.

«Зенит» уже чемпион? Для команды Семака — это хороший задел. Я согласен со словами Владимира Федотова, который вчера сказал, что в одном матче с «Зенитом» можно конкурировать и отбирать очки, но на дистанции тяжело бороться. У команды хорошая скамейка, подбор игроков. С «Зенитом» очень тяжело конкурировать на дистанции.

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Все комментарии
6shurt49258f
6shurt49258f
сегодня в 06:00
На бабле с немытью конкурировать ещё сложнее
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:47
А если уйдут легионеры?
Тогда за деньги разорвут всю РПЛ.
ABir
ABir
сегодня в 00:54
Зенит забирает свои очки . Пока приблизиться к лидеру у преследователей не получается. А задел у Зенита более, чем серьезный.
Izmar
Izmar
сегодня в 00:36
Зенит с победой в первом круге чемпионата!!!
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