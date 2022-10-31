Семшов: «С „Зенитом“ очень тяжело конкурировать на дистанции»

Бывший футболист «Зенита» высказался о результате матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Получилась очень хорошая игра. Болельщики заполнили весь стадион. В концовке матча досадный эпизод позволил «Зениту» вырвать победу. У петербуржцев было больше голевых моментов, и все могло закончиться раньше. «Зенит» был чуть лучше «Краснодара».

«Зенит» победил на классе? К любому классу все равно надо добавлять работоспособность и прилагать максимум усилий, чтобы победить. На одном классе тяжело обыгрывать команды, которые умеют обороняться.

«Зенит» уже чемпион? Для команды Семака — это хороший задел. Я согласен со словами Владимира Федотова, который вчера сказал, что в одном матче с «Зенитом» можно конкурировать и отбирать очки, но на дистанции тяжело бороться. У команды хорошая скамейка, подбор игроков. С «Зенитом» очень тяжело конкурировать на дистанции.