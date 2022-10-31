Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Жиров поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России

вчера, 11:53

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о возможном переходе в «Динамо».

Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию я для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сербский журналист: «Пруцеву пока не хватает физики для чемпионата Сербии»
Сегодня, 15:31
Билек: «Класс „Барселоны“ не вызывает сомнений»
Сегодня, 12:04
Шройдер: «Сейчас нам важно попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 11:33
Ван Бронкхорст: «В Лиге чемпионов конкуренция чрезвычайно высока»
Сегодня, 11:31
Хейбьерг: «Наша цель — выход из группы»
Сегодня, 11:18
Камоцци: «Надеюсь, что в Италию приедут качественные российские футболисты»
Сегодня, 10:54
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:45
А он реально нужен Динамо?
Игрок ниже среднего уровня, это не усиление, а ослабление будет.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:34
Его команда постоянно тусуется в зоне вылета, но не вылетает.
По факту просто существует во второй лиге без каких либо задач.
Конечно хочется большего.
Другое дело, что никто, видимо, кроме России не глядит на оборонца.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:22
Тусуйся пока у немцев
Вася Василько 1
Вася Василько 1
вчера в 12:20
Игроки с рф паспортом думают как бы уехать с России в Европу. Этот собрался в России. Мда уж. Патриотик или вопрос бабло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:56
Играй пока играется в Германии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 