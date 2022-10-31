Жиров поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о возможном переходе в «Динамо».
Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию я для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер.
Игрок ниже среднего уровня, это не усиление, а ослабление будет.
Игрок ниже среднего уровня, это не усиление, а ослабление будет.
По факту просто существует во второй лиге без каких либо задач.
Конечно хочется большего.
Другое дело, что никто, видимо, кроме России не глядит на оборонца.
По факту просто существует во второй лиге без каких либо задач.
Конечно хочется большего.
Другое дело, что никто, видимо, кроме России не глядит на оборонца.