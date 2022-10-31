Жиров поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России

Защитник «Зандхаузена» высказался о возможном переходе в «Динамо».

Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию я для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер.