Райт: «Не думал, что Лисандро Мартинес проявит себя так здорово»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт оценил игру защитника «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вест Хэма» (1:0).

У него есть неплохие навыки защитника, у игроков МЮ я давно такого не видел. Он правильно выбирает позицию, а также точно отдает передачи между линиями. Команде был нужен именно такой футболист. Такой, который ничего не выдумывает, кто не делает сюрпризов, а просто побеждает в единоборствах.

Он может считаться очень хорошим приобретением. Я не думал, что он проявит себя так здорово.