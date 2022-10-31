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Райт: «Не думал, что Лисандро Мартинес проявит себя так здорово»

вчера, 08:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт оценил игру защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса в матче против «Вест Хэма» (1:0).

У него есть неплохие навыки защитника, у игроков МЮ я давно такого не видел. Он правильно выбирает позицию, а также точно отдает передачи между линиями. Команде был нужен именно такой футболист. Такой, который ничего не выдумывает, кто не делает сюрпризов, а просто побеждает в единоборствах.

Он может считаться очень хорошим приобретением. Я не думал, что он проявит себя так здорово.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:59
Игрок квалифицированный - никто не спорит.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:53
Надежный защитник - это всегда хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:51
Растёт игрок на глазах
Гость
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