Фонсека: «В Лионе очень трудно играть так, как сыграли мы»

Главный тренер «Лилля» с досадой отреагировал на поражение «догов» в матче Лиги 1 против «Лиона» (0:1).

Очень досадно. У нас было 5 или 6 опасных моментов в первом тайме, но мы их не реализовали. Мы плохо играли с мячом, «Лион» смог использовать свой единственный момент.

Но таков результат. Важнее всего то, что команда остается голодной до побед. Поверьте, в Лионе очень трудно играть так, как сыграли мы. У нас было больше моментов, чем у соперника. Мы должны сохранить этот настрой. Если продолжим играть таким образом, будем побеждать чаще.