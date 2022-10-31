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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Фонсека: «В Лионе очень трудно играть так, как сыграли мы»

вчера, 10:31
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека с досадой отреагировал на поражение «догов» в матче Лиги 1 против «Лиона» (0:1).

Очень досадно. У нас было 5 или 6 опасных моментов в первом тайме, но мы их не реализовали. Мы плохо играли с мячом, «Лион» смог использовать свой единственный момент.

Но таков результат. Важнее всего то, что команда остается голодной до побед. Поверьте, в Лионе очень трудно играть так, как сыграли мы. У нас было больше моментов, чем у соперника. Мы должны сохранить этот настрой. Если продолжим играть таким образом, будем побеждать чаще.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:01
Лион сейчас не впечатляет - вполне можно обыгрывать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:58
Футбол - это и есть игра с мячом. Если плохо играли с мячом, значит плохо играли в футбол.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:53
Такое тоже случается,переживут
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