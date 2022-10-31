Салихова: «Я бы Мостовому даже хомячков тренировать не доверила»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-футболиста «красно-белых» Александра Мостового, который заявил, что успешные выступления московского клуба связаны с уходом Федуна.

Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из ПСЖ (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?