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Салихова: «Я бы Мостовому даже хомячков тренировать не доверила»

вчера, 17:08

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-футболиста «красно-белых» Александра Мостового, который заявил, что успешные выступления московского клуба связаны с уходом Федуна.

Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из ПСЖ (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 11:59
Любовь зла полюбишь и козла 😂
ABir
ABir
вчера в 22:54
Красиво излагает Зарема: не убавить, не прибавить
Сп62
Сп62 ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 22:14
Одна её фраза о ДНК Спартака заслуживает уважения. И, вообще, как она излагает свою мысль, можно позавидовать.
Аспект
Аспект
вчера в 21:19
Рискую навлечь на себя гнев некоторой части спартачей, но все-таки считаю, что Зарема - девочка весьма неглупая.

Тонко женщина природою придумана:
Кроме прочего в ней очень привлекает,
Что чем выше интеллект и чувство юмора,
Тем быстрей она сарказма достигает. © )))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:23
Если бы причислял к сонму профессионалов, давал бы интервью, что бы мои комментарии выводились не просто в новости, а в главные. А про дельные высказывания "г-жи"( может вам она и г-жа), я не из секты адептов спартаковского возрождения Федунами.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:11
Мостовой с удовольствием бы поиграл с её "хомячком".
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:45
Какой он Царь.
Он клоун Иванушка пятачок.
Ему лучше идти в Цирк.
Дрессироват собаки 🐕.)))
протон
протон
вчера в 19:20, ред.
Зарема 1:0 Мостовой
Она права, что Царь не тренер. Он им не стал не на бумаге, не практически. То есть в мире тренеров он вообще никто: и не хороший и не плохой. Он никогда не работал тренером. И пофигу есть бумажка, нет бумажки, работать можно главным и без неё (зиц председатель Фунт в помощь).
Как клуб рпл его позовет на работу? Нет никакого портфолио тренерского. Он может сколько угодно гнать на Абаскаля, но у того это самое портфолио было. Даже если (гипотетически) Гильерме щас фартит бешенно, это фартит главному тренеру, а не Мостовому.
протон
протон
вчера в 19:19
а у него есть тренерская хомячья лицензия?)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49, ред.
Я тренирую мужичков-
миллиардеров,
а Мостовой для хомячков???
Тут нету веры...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
" Не надо нам тут мнение обывателей". Я так понимаю, вы себя причисляете к сонму профессионалов, разбирающихся в футболе... Откуда в людях такой снобизм, порой диву даёшься. И почему вы отказываете ей в праве высказать его?
Кстати, в бытность г-жи Салиховой супругой владельца "Спартака" она высказывала такие дельные и здравые суждения о футболе, что иной пользователь мог позавидовать. А вот мы выдавали, выдаём и будем выдавать ещё много - много лет такие перлы, которые не снились Козьме Пруткову.
pomor45
pomor45
вчера в 18:29
Защищать Мостового не стану, отхлестала по делу, но и сомневаюсь, что хомячки были бы счастливы с Салиховой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
А мне кажется они к друг другу немного не равнодушны!
Futurista
Futurista ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 17:51
Так тут в каждом посте мнения обывателей)...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:47
А это кто Салихова ?
Кому она доверяет ? Сутенеру ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:40
Вроде бы говорили, что с уходом Федуна должен был цирк уехать, а похоже клоуны остались и далеко уезжать не хотят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:38
Прилетело "царю"). Какой привет, такой и ответ).
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:38
Мост сам себя оскорбил давно....
Baggio R.
Baggio R. ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 17:34
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:27
    Борщ доварила, решила Мостового оскорбить.
    karnager
    karnager ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Неа, он бы за провинность перестал бы их кормить, они бы и подохли)
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 17:20
    Какое отношение эта тётя имеет сейчас к футболу? Чисто обывательское....не надо нам тут мнение обывателей...
    p92eju8xvy4p
    p92eju8xvy4p
    вчера в 17:20
    Я бы поставил на хомячков Мостового
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:19
    Не, ну хомяков бы он потянул... наверное...
    2nsgkmw6r96y
    2nsgkmw6r96y
    вчера в 17:14
    Зухра, с твоим IQ вряд ли стоит говорить о хомячках с частицой даже. А как же уважение к братьям по разуму?
    Гость
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