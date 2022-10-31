Салихова: «Я бы Мостовому даже хомячков тренировать не доверила»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-футболиста «красно-белых» Александра Мостового, который заявил, что успешные выступления московского клуба связаны с уходом Федуна.
Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.
Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из ПСЖ (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.
За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?
Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила.
Она права, что Царь не тренер. Он им не стал не на бумаге, не практически. То есть в мире тренеров он вообще никто: и не хороший и не плохой. Он никогда не работал тренером. И пофигу есть бумажка, нет бумажки, работать можно главным и без неё (зиц председатель Фунт в помощь).
Как клуб рпл его позовет на работу? Нет никакого портфолио тренерского. Он может сколько угодно гнать на Абаскаля, но у того это самое портфолио было. Даже если (гипотетически) Гильерме щас фартит бешенно, это фартит главному тренеру, а не Мостовому.
Она права, что Царь не тренер. Он им не стал не на бумаге, не практически. То есть в мире тренеров он вообще никто: и не хороший и не плохой. Он никогда не работал тренером. И пофигу есть бумажка, нет бумажки, работать можно главным и без неё (зиц председатель Фунт в помощь).
Как клуб рпл его позовет на работу? Нет никакого портфолио тренерского. Он может сколько угодно гнать на Абаскаля, но у того это самое портфолио было. Даже если (гипотетически) Гильерме щас фартит бешенно, это фартит главному тренеру, а не Мостовому.