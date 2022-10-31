Лепёхин: «„Зенит“ показывает, что он сильнее всех в каждой игре»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об итогах первого круга РПЛ .

Было предсказуемо, что «Зенит» будет идти на первом месте. Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил. 7 очков отрыва от второго места — это много на данный момент? Разницы нет — 7 или 9 очков, ведь «Зенит» показывает, что он сильнее всех в каждой игре. 7 очков не так много, если эти 7 очков случайно набраны, а в случае с «Зенитом» все было достаточно уверенно. Да, осечки могут быть, но чтобы у команды наступила целая серия неудач — предпосылок для этого я не вижу. Что касается конкуренции за первые места, то нынешние позиции «Спартака» и ЦСКА предугадывались.