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Лепёхин: «„Зенит“ показывает, что он сильнее всех в каждой игре»

вчера, 16:54

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об итогах первого круга РПЛ.

Было предсказуемо, что «Зенит» будет идти на первом месте. Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил. 7 очков отрыва от второго места — это много на данный момент? Разницы нет — 7 или 9 очков, ведь «Зенит» показывает, что он сильнее всех в каждой игре. 7 очков не так много, если эти 7 очков случайно набраны, а в случае с «Зенитом» все было достаточно уверенно. Да, осечки могут быть, но чтобы у команды наступила целая серия неудач — предпосылок для этого я не вижу. Что касается конкуренции за первые места, то нынешние позиции «Спартака» и ЦСКА предугадывались.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:34
Вот вчера точно никто бесстрастный этого не рассмотрел,
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:27
Скорее богаче всех, чем сильнее!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:00
Зенит-Локо 5:0. Зенит-Оренбург 8:0. Зенит -Сочи 7:0. Вся сила Зенита.
qc7b3jbekn65
qc7b3jbekn65
вчера в 16:58
И Брюгге это подтвердит
Гость
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