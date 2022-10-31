Губерниев: «„Спартак“ — это вывеска российского футбола»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ .

На данный момент «Спартак» основной претендент на борьбу с «Зенитом». Не верю, что красно-белые поборются с «Зенитом» за золото, но за серебро — вполне. Тут можно только порадоваться за «Спартак». Есть, конечно, проблемы в организации игры, но в целом команда выглядит неплохо.

И еще хочу добавить, что «Спартак» должен играть хорошо. Красно-белые — это вывеска российского футбола. Если «Спартак» плохо играет, то и российский футбол плох.