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Губерниев: «„Спартак“ — это вывеска российского футбола»

вчера, 14:32

Известный комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

На данный момент «Спартак» основной претендент на борьбу с «Зенитом». Не верю, что красно-белые поборются с «Зенитом» за золото, но за серебро — вполне. Тут можно только порадоваться за «Спартак». Есть, конечно, проблемы в организации игры, но в целом команда выглядит неплохо.

И еще хочу добавить, что «Спартак» должен играть хорошо. Красно-белые — это вывеска российского футбола. Если «Спартак» плохо играет, то и российский футбол плох.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:07
Спартак и сейчас вывеска всех игр и народная команда, а то что вы бомжы будете чемпионами об этом сначала чемпионата уже все говорили,пока есть Газпром Зенит будет вечночемпионом. От этого наш чемпионат уровень падать будет еще ниже и ниже
minai
minai
вчера в 16:27
.. а Зенит - содержание.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 16:18
    makkie
    makkie
    вчера в 16:04
    Губерниев переобувается на ходу.

    Но, по-моему, чемпион известен уже сейчас. Остальные команды будут бороться за 2-5 места и ниже. Ну и Кубок. К сожалению, гегемония в нашем футболе продолжается((
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:27
    Была когда-то.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:26
    А еще закусывать надо.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:14
    Вечно матчи этой команды пытаются засунуть на платные каналы.
    9kf7df9cxgfk
    9kf7df9cxgfk
    вчера в 14:35
    Это даже губошлёпу понятно
    Гость
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