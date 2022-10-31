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Канчельскис высказался о карьерных перспективах Пиняева

вчера, 14:48

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьерных перспективах Сергея Пиняева.

Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к «красно-зеленым»?

У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 16:55
Фраза "всё верно" в этом комментарии оценена как флуд))) я похлопаю админам!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:29
В М-Ю его *опа прилипнет к скамейке. Отдаст он свою *опу потом Пиняеву?).
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:20
Посмотрим после зимнего трансферного окна, где в итоге окажется Пиняев.
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Локомотив - это шаг назад.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:08
Да всем понятно , что ему Спартаки, Зениты, Локомотивы даром не нужны.
Он играет в клубе РПЛ и так, где ему доверяют и он много играет и приносит пользу.
Следующий шаг это европейский клуб.
shur
shur
вчера в 15:06
.....помог бы парню, по своим манчестерским каналам, ля-ля и
советы давать каждый может!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:59
Бегите ребята , бегите !
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