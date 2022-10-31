Канчельскис высказался о карьерных перспективах Пиняева

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о карьерных перспективах .

Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ , зачем тогда Сергею уходить к «красно-зеленым»?

У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу.