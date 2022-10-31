Канчельскис высказался о карьерных перспективах Пиняева

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьерных перспективах Сергея Пиняева.
Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к «красно-зеленым»?
У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу.
Он играет в клубе РПЛ и так, где ему доверяют и он много играет и приносит пользу.
Следующий шаг это европейский клуб.
Он играет в клубе РПЛ и так, где ему доверяют и он много играет и приносит пользу.
Следующий шаг это европейский клуб.
советы давать каждый может!!!
советы давать каждый может!!!