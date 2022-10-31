Зиньковский: «Квинси Промес — легенда „Спартака“».

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о своем одноклубнике Квинси Промесе.
Квинси Промес — легенда «Спартака». Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время.
Давайте для начала разберёмся, что это за понятие такое "легенда" и есть ли у этого понятия национальность или вероисповедание.
Сразу разочарую многих у понятия легенда нет национальности и вероисповедания, а так же откуда он родом!
А иначе можно дойти до абсурда и даже таких игроков личностей Спартака можно лишить звания "легенда" как Никита Симонян, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Евгении Ловчев, Константин Бесков, Юрий Гаврилов, Олег Романцев и многие другие.
Все перечисленные не воспитанники Спартака и тогда судя логике некоторых их просто некорректно считать легендами Спартака.
А вот вопрос можно ли считать к примеру Роналду легендой Реала?
Ну подумаешь, что он помог клубу выиграть несколько лиг чемпионов, и прочих титулов, но он же не воспитанник Реала и тем более из какой то там Португалии.
Интересно, а играющий в Ливерпуле Салах по таким понятиям навсегда лишён права быть легендой Ливерпуля?
А как же Сэр Алекс? Он по вашему тоже не имеет право носить звание легенды МЮ?
Список можно продолжать до бесконечности.
Так вот легенда в футболе эта та личность, которая сделала много чего для клуба и решать легенда это или нет право прежде всего болельщиков клуба и тех кто к нему имеет непосредственную причастность!
И это относиться не только к Спартаку, но и ко всем клубам по всему миру.
Так, что если в спартаковском обществе признают Промеса легендой, то это только их дело.
Причём интересное наблюдение как в некоторых клубах с удовольствием ниостранных игроков считают своими легендами, а как про легионера из другой команды, особенно ненавистной, то сразу это позор.
Давайте для начала разберёмся, что это за понятие такое "легенда" и есть ли у этого понятия национальность или вероисповедание.
Сразу разочарую многих у понятия легенда нет национальности и вероисповедания, а так же откуда он родом!
А иначе можно дойти до абсурда и даже таких игроков личностей Спартака можно лишить звания "легенда" как Никита Симонян, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Евгении Ловчев, Константин Бесков, Юрий Гаврилов, Олег Романцев и многие другие.
Все перечисленные не воспитанники Спартака и тогда судя логике некоторых их просто некорректно считать легендами Спартака.
А вот вопрос можно ли считать к примеру Роналду легендой Реала?
Ну подумаешь, что он помог клубу выиграть несколько лиг чемпионов, и прочих титулов, но он же не воспитанник Реала и тем более из какой то там Португалии.
Интересно, а играющий в Ливерпуле Салах по таким понятиям навсегда лишён права быть легендой Ливерпуля?
А как же Сэр Алекс? Он по вашему тоже не имеет право носить звание легенды МЮ?
Список можно продолжать до бесконечности.
Так вот легенда в футболе эта та личность, которая сделала много чего для клуба и решать легенда это или нет право прежде всего болельщиков клуба и тех кто к нему имеет непосредственную причастность!
И это относиться не только к Спартаку, но и ко всем клубам по всему миру.
Так, что если в спартаковском обществе признают Промеса легендой, то это только их дело.
Причём интересное наблюдение как в некоторых клубах с удовольствием ниостранных игроков считают своими легендами, а как про легионера из другой команды, особенно ненавистной, то сразу это позор.