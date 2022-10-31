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Зиньковский: «Квинси Промес — легенда „Спартака“»

вчера, 14:33

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о своем одноклубнике Квинси Промесе.

Квинси Промес — легенда «Спартака». Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
Прежде чем сказать, надо подумать, если есть чем думать. Говорить о легенде, не понимая или не зная значения самого слова, ЛЕГЕНДА, Значит показать всем свою тупость. ЛЕГЕНДА - Основанное на устных преданиях, опоэтизированное сказание об историческом лице, событии и т. п.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:36
Некоторые в футболе не разбираются как собственно и в жизни от слова абсолютно.

Давайте для начала разберёмся, что это за понятие такое "легенда" и есть ли у этого понятия национальность или вероисповедание.

Сразу разочарую многих у понятия легенда нет национальности и вероисповедания, а так же откуда он родом!

А иначе можно дойти до абсурда и даже таких игроков личностей Спартака можно лишить звания "легенда" как Никита Симонян, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Евгении Ловчев, Константин Бесков, Юрий Гаврилов, Олег Романцев и многие другие.
Все перечисленные не воспитанники Спартака и тогда судя логике некоторых их просто некорректно считать легендами Спартака.

А вот вопрос можно ли считать к примеру Роналду легендой Реала?
Ну подумаешь, что он помог клубу выиграть несколько лиг чемпионов, и прочих титулов, но он же не воспитанник Реала и тем более из какой то там Португалии.
Интересно, а играющий в Ливерпуле Салах по таким понятиям навсегда лишён права быть легендой Ливерпуля?
А как же Сэр Алекс? Он по вашему тоже не имеет право носить звание легенды МЮ?
Список можно продолжать до бесконечности.

Так вот легенда в футболе эта та личность, которая сделала много чего для клуба и решать легенда это или нет право прежде всего болельщиков клуба и тех кто к нему имеет непосредственную причастность!
И это относиться не только к Спартаку, но и ко всем клубам по всему миру.

Так, что если в спартаковском обществе признают Промеса легендой, то это только их дело.

Причём интересное наблюдение как в некоторых клубах с удовольствием ниостранных игроков считают своими легендами, а как про легионера из другой команды, особенно ненавистной, то сразу это позор.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:59
Ему ещё долго играть с пользой,чтоб стать легендой
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:08
Анкл Бенс-символ спартака
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:02
При чём здесь вышеперечисленные тобой? Никто не оспаривает их роль и заслуги в истории Спартака. Речь про Квинси сейчас. Он и вправду один из лучших легионеров команды.
Ответь, кстати, Вагнер - легенда цска или нет?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:00
Каждый пытается умничать, а как же ловчев, тихонов, карпин, аленичев и другие, они уже никто, чтоли?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Зиньковский: «Квинси Промес — легенда „Спартака“».
Можно ли назвать человека который является гражданином другой страны и просто на данный момент времени является лучшим игроком клуба Спартак, - легендой !?? На мой субъективный взгляд, конечно же Нет , от слова Абсолютно .
Легды Спартака, это такие выдающиеся люди в истории Спартака, которые были преданны клубу всеми своими действиями и жизнью , Старостин , Игорь Нетто, Симонян , Бесков , Черенков , Тихонов и т.д . Но назвать футболиста который просто удачно сейчас выступает за команду Спартак, просто как-то не корректно. Тем более что этот самый Промес уже выступал за Спартак и покинул его , уехав обратно к себе на родину. И если бы не нюанс ввиде того что на него было возбуждено уголовное дело на родине , неизвестно было бы, перешёл ли он обратно в Спартак !?? Так что никакого отношения к легендам Спартака он не имеет никакого отношения. Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь . Всем Добра !
acj3cu3hpj9a
acj3cu3hpj9a
вчера в 15:12
Эх, не видел ты настоящих легенд!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:49
Все может быть и легенда тоже.
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