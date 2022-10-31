Зиньковский: «Квинси Промес — легенда „Спартака“».

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о своем одноклубнике .

Квинси Промес — легенда «Спартака». Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время.