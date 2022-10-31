Дмитриев: «Думаю, вся борьба в чемпионате ещё впереди»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга над «Краснодаром» в РПЛ (1:0).

Я бы не сказал, что игра была скучной. Встречались две команды, которые любят контролировать игру, держать мяч. Неплохо играла оборона у обеих команд, вратари, поэтому и получилось именно так. Хотя я думаю, что более закономерным результатом была бы ничья. Впрочем, концовка матча осталась за «Зенитом» — там были несколько нереализованных моментов, а в итоге случился пенальти.

Думаю, вся борьба еще впереди, все самое интересное будет после Нового года и сборов. «Зенит» — единственная команда, которая сохранила очень хороших легионеров, а с такими футболистами гораздо легче играть, поэтому команда на первом месте с таким отрывом.