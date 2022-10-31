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Дмитриев: «Думаю, вся борьба в чемпионате ещё впереди»

вчера, 13:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга над «Краснодаром» в РПЛ (1:0).

Я бы не сказал, что игра была скучной. Встречались две команды, которые любят контролировать игру, держать мяч. Неплохо играла оборона у обеих команд, вратари, поэтому и получилось именно так. Хотя я думаю, что более закономерным результатом была бы ничья. Впрочем, концовка матча осталась за «Зенитом» — там были несколько нереализованных моментов, а в итоге случился пенальти.

Думаю, вся борьба еще впереди, все самое интересное будет после Нового года и сборов. «Зенит» — единственная команда, которая сохранила очень хороших легионеров, а с такими футболистами гораздо легче играть, поэтому команда на первом месте с таким отрывом.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:28
Верно подмечено, что еще будут матчи. Командам надо будет хорошо играть, чтобы выигрывать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
Борьба за второе и третье место конечно же будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:59
Скоро всё и узнаем,чемпион ясен,а остальных будем смотреть!
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