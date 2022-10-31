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Сторожук: «Я считаю, мы могли выступить лучше в первом круге»

вчера, 23:36

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги первой части сезона для «быков».

Необязательное поражение от «Ахмата» дома в 13-м туре. Я считаю, мы могли выступить лучше в первом круге, но на это есть причины: индивидуальные ошибки, травмы. Поэтому здесь все закономерно. Мы всегда играем. Другой вопрос, получается ли у нас это. Никто не говорит, что мы закрываемся. Другое дело, когда нас вынуждает так играть соперник или есть некоторые обстоятельства.

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makkie
makkie
вчера в 23:44
Краснодар и так весной выше головы прыгнул.
Где-то судьи помогали, где-то соперники...
Гость
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