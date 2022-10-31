Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Гришин: «Конечно, Головин еще не перерос уровень „Монако“»

вчера, 21:01

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Головин только в этом сезоне начал нормально играть, вышел на стабильный уровень. До этого у него всегда были травмы. То, что он восстановился и играет – это хорошо.

Перерос ли Головин уровень «Монако»? Ну как он может перерасти уровень этого клуба, если его меняют на 60 минуте или выпускают на замену. Конечно, Головин еще не перерос «Монако». Ему надо оставаться там и доказывать, что он сильнее всех и достоин играть в старте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ямлиханов: «Гайч сможет выйти на еще более высокий уровень»
Сегодня, 10:59
Ямлиханов: «История со стычкой Федотова и Абаскаля раздута»
Сегодня, 09:47
Бушманов: «Игнатов очень талантливый парень»
Сегодня, 03:57
Маслов описал первый круг для «Спартака» двумя словами
Сегодня, 00:06
Сторожук: «Я считаю, мы могли выступить лучше в первом круге»
Вчера, 23:36
Юран: «Чалов и Соболев — лучшие игроки по итогу первой части сезона РПЛ»
Вчера, 23:07
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Свои деньги он отрабатывает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 