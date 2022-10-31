Гришин: «Конечно, Головин еще не перерос уровень „Монако“»

Бывший футболист ЦСКА высказался об игре полузащитника «Монако» .

Головин только в этом сезоне начал нормально играть, вышел на стабильный уровень. До этого у него всегда были травмы. То, что он восстановился и играет – это хорошо.

Перерос ли Головин уровень «Монако»? Ну как он может перерасти уровень этого клуба, если его меняют на 60 минуте или выпускают на замену. Конечно, Головин еще не перерос «Монако». Ему надо оставаться там и доказывать, что он сильнее всех и достоин играть в старте.