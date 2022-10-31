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Кавазашвили: «Скоро Миранчук станет пожилым игроком для „Торино“»

вчера, 21:23

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Ему надо было давно показать злость и своё мастерство. Не знаю, чем он занимался столько времени. Алексей пускай возьмёт пример с Хвичи, который появился в «Наполи» и сразу же завоевал огромную любовь. Пусть так же постарается, чтоб его хвалили, любили и приняли как своего. Надо показать себя и приспособиться к тому, чего любят итальянские болельщики.

Миранчук пускай побольше забивает, скоро, может, его перестанут ставить в состав, потому что он стареет и будет пожилым игроком для команды. Я очень хотел бы, чтобы Миранчук стал лидером в «Торино».

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Все комментарии
Вася Василько 1
Вася Василько 1
вчера в 23:14
Главное своего грузинчика похвалить не забыл.
youtomee
youtomee
вчера в 23:11
какую-то чушь пронес, Миранчук только от травмы оправился
minai
minai
вчера в 22:15
Лёхе 27 лет, а он его пожилым обзывает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
27 это еще играть и играть
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