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Юран: «Чалов и Соболев — лучшие игроки по итогу первой части сезона РПЛ»

вчера, 23:07

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран назвал нападающий, которых он считает лучшими по итогам первого круга РПЛ.

Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает. Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.

Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 12:26
У Соболева желание, а забивает всё таки Промес.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:54
Кто станет лучшим зависит от того кто будет выбирать.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 02:08
А как же Промес?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:10
Ждём,когда это Зарема прочитает.И ответит.
Гость
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