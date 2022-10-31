Юран: «Чалов и Соболев — лучшие игроки по итогу первой части сезона РПЛ»

Бывший тренер «Химок» назвал нападающий, которых он считает лучшими по итогам первого круга РПЛ .

Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает. Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.