Игонин рассказал, почему россияне получают мало игровой практики в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» рассказал, почему российские футболисты получает мало игровой практики в питерском клубе.

Здесь же вопрос конкуренции, которую они создают, прежде всего, в тренировочном процессе. Не все решается в играх чемпионата. Если у них не получается пробиться в основной состав, то они, как минимум, решают задачу тренировочного процесса. Другой вопрос, насколько их это устраивает. Опять же, если уходить, то куда? Если какое-то время назад были возможности перейти в европейский чемпионат, то сейчас круг возможных команд сузился. Поэтому вряд ли кто-то об этом думает. Наверное, у тренерского штаба стоит задача даже в этих условиях повышать уровень конкуренции.