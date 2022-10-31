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Игонин рассказал, почему россияне получают мало игровой практики в «Зените»

вчера, 21:11

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, почему российские футболисты получает мало игровой практики в питерском клубе.

Здесь же вопрос конкуренции, которую они создают, прежде всего, в тренировочном процессе. Не все решается в играх чемпионата. Если у них не получается пробиться в основной состав, то они, как минимум, решают задачу тренировочного процесса. Другой вопрос, насколько их это устраивает. Опять же, если уходить, то куда? Если какое-то время назад были возможности перейти в европейский чемпионат, то сейчас круг возможных команд сузился. Поэтому вряд ли кто-то об этом думает. Наверное, у тренерского штаба стоит задача даже в этих условиях повышать уровень конкуренции.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 07:01, ред.
А что...разве где то по другому ??
Если МС выпустит в основе одних англичан они будут столь же сильными как с Де Брюйне и Холандом и пр. ???
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:23, ред.
Да тут не только дело в бабле, тут всё ещё проще легионеры Зенита на голову выше наших русских паспортистов за исключением лишь одного Кузяева, тот ещё как-то может составить им конкуренцию, а выпусти Семак русских вместо бразильцев и всё, Зенит превращается в середняка РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:11
Кто сколько стоил,столько и прав.Как бы ни был неправ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:26, ред.
Какую бы конкуренцию не составляли наши игроки легионерам - играть будут легионеры...

Иначе ...можно дважды выглядеть глупо...
1.Для чего платить огромные зарплаты легионерам если наши не хуже.
2.Можно конечно приклеить лавке 120 млн из 150-ти...но кто ж позволит то...??))

Бывают конечно исключнеия...как мистер Шварц в своё время ставил условных молодых Тюкавиных-Захарянов вместо их импортных аналогов! Но обычно люди из "системы" не позволяют себе такой роскоши...ставить не того кто дороже куплен...а кто лучше играет...но это скорей исключение из правил...
Во "времена менеджеров" все должны следовать инструкциям менеджеров...)))
minai
minai
вчера в 22:23, ред.
Т.е. на наших футболистах тренируются леги, пока те пытаются составить им конкуренцию. Так шоле?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:17
Игонин идеалист. Какая конкуренция? Бабло огромное капает и Сутормину, Алипу, Адамову, Круговому, Ерохину плевать на конкуренцию.
Гость
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