Игонин рассказал, почему россияне получают мало игровой практики в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, почему российские футболисты получает мало игровой практики в питерском клубе.
Здесь же вопрос конкуренции, которую они создают, прежде всего, в тренировочном процессе. Не все решается в играх чемпионата. Если у них не получается пробиться в основной состав, то они, как минимум, решают задачу тренировочного процесса. Другой вопрос, насколько их это устраивает. Опять же, если уходить, то куда? Если какое-то время назад были возможности перейти в европейский чемпионат, то сейчас круг возможных команд сузился. Поэтому вряд ли кто-то об этом думает. Наверное, у тренерского штаба стоит задача даже в этих условиях повышать уровень конкуренции.
Иначе ...можно дважды выглядеть глупо...
1.Для чего платить огромные зарплаты легионерам если наши не хуже.
2.Можно конечно приклеить лавке 120 млн из 150-ти...но кто ж позволит то...??))
Бывают конечно исключнеия...как мистер Шварц в своё время ставил условных молодых Тюкавиных-Захарянов вместо их импортных аналогов! Но обычно люди из "системы" не позволяют себе такой роскоши...ставить не того кто дороже куплен...а кто лучше играет...но это скорей исключение из правил...
Во "времена менеджеров" все должны следовать инструкциям менеджеров...)))
Иначе ...можно дважды выглядеть глупо...
1.Для чего платить огромные зарплаты легионерам если наши не хуже.
2.Можно конечно приклеить лавке 120 млн из 150-ти...но кто ж позволит то...??))
Бывают конечно исключнеия...как мистер Шварц в своё время ставил условных молодых Тюкавиных-Захарянов вместо их импортных аналогов! Но обычно люди из "системы" не позволяют себе такой роскоши...ставить не того кто дороже куплен...а кто лучше играет...но это скорей исключение из правил...
Во "времена менеджеров" все должны следовать инструкциям менеджеров...)))