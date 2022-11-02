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Москалёв обслужит матч «Ростов» – «Динамо». Назначения на 16-й тур РПЛ

вчера, 12:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

4 ноября (пятница)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

5 ноября (суббота)

«Сочи» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

6 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артём Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:26
Да как можно защитника Зенита назначать судить Спартак ????
Ну это точно ЗАГОВОР ....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:41
)
pomor45
pomor45
вчера в 19:35, ред.
"Ку" на языке обитателей планеты Кин-Дза-Дза означает -"привет". Кукуян - это Ян с приветом в квадрате.
lotsman
lotsman
вчера в 19:19
Недовольные судейством найдутся в каждом матче.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:26
Где же на всех Кукуянов набрать ?
tigrok
tigrok ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:38
Так и Гинер живее всех живых. Иванов отработает как надо, также как на ВАРе в матче ЦСКА-Спартак, когда якобы не увидел удаление Ермакова.
a-league
a-league
вчера в 13:34
Не Казарцев - уже счастье
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:12
Сейчас федуна нет поэтому судьи потеряли бонусы и работают более менее правильно кроме матчей зенита, миллер бдит в оба глаза.
x5amwxy982qn
x5amwxy982qn
вчера в 13:03
Главная игра Сочи-Спартак!!!! Судьи будьте внимательны!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:02
Иванов, давай там без косяков !
Гость
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