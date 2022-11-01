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ЭСК РФС рассмотрит обращения «Сочи» и «Пари НН» по спорным эпизодам

вчера, 14:15

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Сочи» по эпизоду с назначенным пенальти в ворота команды в матче 15-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала». Также будет рассмотрено обращение футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» по спорным эпизодам. Об этом сегодня сообщили в службе коммуникаций РФС.

30 октября «Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На 69-й минуте встречи защитник «Сочи» Иван Миладинович нарушил правила на форварде «Урала» Алексее Каштанове в штрафной площади. Главный арбитр встречи Антон Фролов после видеопросмотра назначил пенальти в ворота хозяев.

В этот же день «Пари НН» в гостях уступил самарским «Крыльям Советов» (1:2).

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Сочи» по эпизоду с назначенным в ворота клуба на 69-й минуте пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» по трем эпизодам. Будут изучены следующие решения: неназначение пенальти на 46-й минуте, назначение пенальти и показ второй желтой карточки Кириллу Гоцуку на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а также засчитанный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

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Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:06
Только для морального удовлетворения.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:31
Спасибо за уделенное мне время и ответ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Какой толк от этих обращений .
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