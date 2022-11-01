ЭСК РФС рассмотрит обращения «Сочи» и «Пари НН» по спорным эпизодам

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вчера, 14:15

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Сочи» по эпизоду с назначенным пенальти в ворота команды в матче 15-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала». Также будет рассмотрено обращение футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» по спорным эпизодам. Об этом сегодня сообщили в службе коммуникаций РФС .

30 октября «Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На 69-й минуте встречи защитник «Сочи» нарушил правила на форварде «Урала» в штрафной площади. Главный арбитр встречи Антон Фролов после видеопросмотра назначил пенальти в ворота хозяев.

В этот же день «Пари НН» в гостях уступил самарским «Крыльям Советов» (1:2).