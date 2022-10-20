Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо». Назначения на 15-й тур

вчера, 12:27

РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура Мир РПЛ.

22 октября (суббота)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

23 октября (воскресенье)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Торпедо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

24 октября (понедельник)

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков ВАР – Антон Фролов; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЭСК РФС оценила работу Карасёва на матче ЦСКА и «Спартака»
19 октября
ЭСК РФС: «Турбин правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Ростова“»
19 октября
ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам в матче с ЦСКА
17 октября
Президент «Урала» Иванов: «Судейство в игре с „Ростовом“ было объективным»
15 октября
Федотов считает, что Турбин ошибся в пользу «Урала» в игре с «Ростовом»
14 октября
Спортивный директор «Ростова» раскритиковал судейство в матче с «Уралом»
14 октября
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 20:37
Почему хорошо, что Зенит не пустили в ЛЧ, если так хочешь, чтобы его поставили на место?
РусБрянск
РусБрянск ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:50
Ты о Зените,правильно всех устранил взяв в руки РФС и судейский корпус, теперь твой Зенит вечночемпион нашего чемпа. Хорошо что в ЛЧ не пустили,а то там указали бы ваше место
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:34
Игра будет интересная - арбитр как всегда праФФ...
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:42
ГЕНИЙ мирового масштаба!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:13
Опять отсудят со скандалами!
makkie
makkie
вчера в 14:13
Главное чтобы судейство было честным и не предвзятым!
drug01
drug01
вчера в 13:55
Судьи нынче в центре внимания
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 13:24
А я думал, чтобы ЦСКА не переживал).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:19, ред.
Странный заголовок : 15 тур !!!
А может 14 ? ))))).
Izmar
Izmar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:17
Это спартак так устраняет соперников.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:14
Теперь то коням не уйти от Оренбурга , Безбородов не зря баксы гребет в Газпроме !
shlomo
shlomo
вчера в 13:08
Посмотрим что вы на судействуете...:))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:02
ЦСКА, как элитный клуб. Одни и те же лица:Карасев, Безбородов, Кукуян. Москалёв.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:55
Кому нужна эта информация?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:48
Вот теперь и мы узнали ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Опять Зениту один из Куку.. достался...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:29
Так 14й или 15й?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 