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ЭСК РФС рассмотрит обращение ЦСКА по двум эпизодам в матче с «Локомотивом»

вчера, 13:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЭСК РФС рассмотрит обращение московского ЦСКА по двум эпизодам матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сегодня сообщили в службе коммуникаций РФС.

29 октября ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» (1:0). Встречу обслуживал арбитр Артём Любимов.

ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба ЦСКА по двум эпизодам: неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте и эпизод с отменой взятия ворот в связи с фолом Егора Ушакова на 89-й минуте.

«Локомотив» после первого круга занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. ЦСКА занимает 3-е место с 29-ю баллами.

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Все комментарии
tigrok
tigrok
вчера в 22:18, ред.
Ну ЦСКА и обнаглели. При нормальном судействе в первом тайме сначала должен был получить ЖК Баринов, которая не исход матча не повлияла бы, а в конце тайма вторую ЖК должен был получить Зайнутдинов. Второй тайм уже пошел бы по другому сценарию. Это обращение ЦСКА в ЭСК мне напомнил анекдот: "В джунглях начался голод и все звери собрались на собрание, чтобы решить что делать. Поступило предложение - Давайте съедим того у кого самая большая морда. И тут бегемот пробормотал - Ну всё, капец крокодилу настал". По этому же принципу ЦСКА и действует.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:24
Это теоретический посыл из идеального мира.А на практике уровень судейства не повышается от этого.Все почему-то видят в ошибках сговор с одной из сторон,а ведь эти "прыгуны" не могут прыгнуть выше своей головы.Вот и всё.А получат деньги,или нет-"это другое"...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:21
Опять очередные футбольные "специалисты" пытаются с упорством,достойным лучшего применения,выдоить молока у "козла".Расскажите,дяденьки,в чём смысл этой акции,как она повлияет на положение клуба в турнирной таблице,и какие коррективы вносит в судейские решения в будущем??? Такие же,как ВАРево? Тогда солидарен,ибо обе эти субстанции(обращения и ВАРево)никак не повлияли на уровень судейства.И не только у нас,судя по волне недовольных голосов в благословенной Явропе.Даже в рядах победителей.
cska1948
cska1948 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:52
Обращения в ЭСК нужны для того, чтобы судьи не считали себя последней инстанцией справедливости. За неправильные действия судей отстраняют от судейства, что бьёт по их карману.
lotsman
lotsman
вчера в 19:30
Сначала судья накосячит, а потом начинаются разборки, которые не к чему, вообще то, не приводят.
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:51
Все обращения важны и полезны прежде всего необходимостью выработки единой трактовки правил в конкретных условиях игры. Недостатком разбора моментов ЭСК на мой взгляд является ограничение теми моментами, которые заявлены подателем иска, тогда как следует разбирать все спорные моменты во всех матчах тура.
Кроликов
Кроликов ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:10
Это как секс! Главное процесс!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 17:18, ред.
Это Баринов просто подставился под Ушакова , мол отмашка рукой Ушакова сказали комментаторы а что в футболе придумали как бегать держа руки по швам, он руки развел принимая мяч на грудь это естественно ,кто играл меня поймет и шел вперед и второе Ушаков шел с мячом принимая на грудь, а этот Баринов СЗАДИ пытался ему помешать , но как я знаю,сзади нападение на игрока соперника с целью отбора мяча грозило фолом самому Баринову по правилам , а виноват по мнению судьи наш Ушаков, т.е игрок, который ВЛАДЕЛ МЯЧОМ - где тут логика .
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 17:13
Вот где артистизЬм!
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
вчера в 15:48
Да, для судьи это важно, а командам от этого только "моральное удовлетворение", которое на "баблосы" не пересчитаешь.
Izmar
Izmar ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 15:45
И, особенно, на Соболеве, не хватает артистизму.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:43
Будет рассмотрение если судья ошибся ему снизят оценку . Получит меньше баблосов.
isamsn
isamsn
вчера в 15:17
Смысл обращения это отмена одной жёлтой карточки Ушакову и тем самым отмена красной.
Boricku
Boricku
вчера в 15:13
Перед вторым кругом нужно внести в правила рпль - на кумличенки пенальти не ставить.
a-league
a-league
вчера в 14:56
Это когда Зайнутдинова не удалили ?
Andrei Galash
Andrei Galash ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:42
Соглашусь с Вами. Считаю, что рассматривать надо "незамеченные" судьями нарушения. И если в ходе матча судья не дал карточку, то значит надо дать ее решением комиссии. А что толку рассматривать отмененный гол - его уже не засчитают.
Georgud
Georgud
вчера в 14:40
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Если не обращать внимания на судейские ляпы, то судейство будет еще хуже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:14
    Речь не о том, верно, или неверно дали желтую Ушакову. Речь о том. что в середине игры Баринову не только желтую, даже штрафной не дали за жуткий и умышленный удар локтем в голову Чалову. За такие удары и красную дают. Вообще Баринов стал грубияном жутким. Ушаков коснулся лица Баринова ладонью прямой руки, А Баринов ударил Чалова локтем согнутой руки. С учетом разной жесткости локтя и ладони, можно было Баринову и красную давать, если Ушакову дали желтую за ладонь.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 14:12
    Зачем вообще эти обращения. Это тоже самое, что махать кулаками после драки. Все равно матчи ни кто не будет переигрывать, отмененные голы не засчитают. Я понимаю, если обращение по поводу удаления, тут могут пересмотреть и отменить. А все остальное - пустая трата времени.
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