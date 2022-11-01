ЭСК РФС рассмотрит обращение ЦСКА по двум эпизодам в матче с «Локомотивом»

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вчера, 13:57

ЭСК РФС рассмотрит обращение московского ЦСКА по двум эпизодам матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сегодня сообщили в службе коммуникаций РФС .

29 октября ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» (1:0). Встречу обслуживал арбитр Артём Любимов.

ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба ЦСКА по двум эпизодам: неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте и эпизод с отменой взятия ворот в связи с фолом Егора Ушакова на 89-й минуте.