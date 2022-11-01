ЭСК РФС рассмотрит обращение ЦСКА по двум эпизодам в матче с «Локомотивом»

ЭСК РФС рассмотрит обращение московского ЦСКА по двум эпизодам матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сегодня сообщили в службе коммуникаций РФС.
29 октября ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» (1:0). Встречу обслуживал арбитр Артём Любимов.
ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба ЦСКА по двум эпизодам: неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте и эпизод с отменой взятия ворот в связи с фолом Егора Ушакова на 89-й минуте.
«Локомотив» после первого круга занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. ЦСКА занимает 3-е место с 29-ю баллами.