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Арбитр Федотов: «Бобровский неверно назначил пенальти в ворота „Динамо“»

вчера, 08:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов назвал неправильным решение главного арбитра матча между «Динамо» и «Химками» Яна Бобровского назначить пенальти в пользу подмосковного клуба на последних минутах.

На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 13:39
Судья сломал игру, нехороший он человек.
Хотя если не ржака, то реально, не показалось что Саба нарушал.
Хотя все равно Сазонов дятел, опять промумил игрока и дал повод.
Capral
Capral
вчера в 11:52
В ворота шварца такие пенальти не ставили.
47s7nc4nhdes
47s7nc4nhdes
вчера в 09:51
Арбитра Федотова изгнали из арбитров за полную непрофессиональность.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:53
При таком счете это было уже совсем не принципиально - пенальти на радость зрителям.
adekvat
adekvat
вчера в 08:20
Так бывает. Он все равно ничего не решал
Гость
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