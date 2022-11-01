Арбитр Федотов: «Бобровский неверно назначил пенальти в ворота „Динамо“»

Российский арбитр Игорь Федотов назвал неправильным решение главного арбитра матча между «Динамо» и «Химками» Яна Бобровского назначить пенальти в пользу подмосковного клуба на последних минутах.
На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково.
Хотя если не ржака, то реально, не показалось что Саба нарушал.
Хотя все равно Сазонов дятел, опять промумил игрока и дал повод.
Хотя если не ржака, то реально, не показалось что Саба нарушал.
Хотя все равно Сазонов дятел, опять промумил игрока и дал повод.