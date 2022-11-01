Арбитр Федотов: «Бобровский неверно назначил пенальти в ворота „Динамо“»

Российский арбитр Игорь Федотов назвал неправильным решение главного арбитра матча между «Динамо» и «Химками» Яна Бобровского назначить пенальти в пользу подмосковного клуба на последних минутах.

На 90+2-й минуте Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». У Сазонова и Дулаева была нормальная борьба. Не знаю, что там сказали судьям насчёт Сазонова — наверное, то же, что и про Комличенко с Соболевым. Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково.