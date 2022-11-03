Бушманов: «Сейчас Промес ведёт „Спартак“ за собой»

Бывший футболист «Спартака» оценил игру нападающего в нынешнем сезоне.

Думаю, что Промес сейчас и в чемпионский сезон – один и тот же. Понятно, что тогда он был моложе, но сейчас он набрался опыта. Не нужно забывать, что в то время были и другие футболисты, кто забивал много голов. Команды разные вообще, сравнивать тяжело. Сейчас Промес – главный игрок «Спартака», он является лидером команды. Квинси ведет игроков за собой. Абаскаль дал ему свободу в плане атакующих действий, поэтому он и столь результативен в нынешнем сезоне.