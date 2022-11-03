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Бушманов: «Сейчас Промес ведёт „Спартак“ за собой»

вчера, 15:47

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру нападающего Квинси Промеса в нынешнем сезоне.

Думаю, что Промес сейчас и в чемпионский сезон – один и тот же. Понятно, что тогда он был моложе, но сейчас он набрался опыта. Не нужно забывать, что в то время были и другие футболисты, кто забивал много голов. Команды разные вообще, сравнивать тяжело. Сейчас Промес – главный игрок «Спартака», он является лидером команды. Квинси ведет игроков за собой. Абаскаль дал ему свободу в плане атакующих действий, поэтому он и столь результативен в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:44
Промес переживает вторую молодость и при желании может играть еще 2-3 года на том же уровне. Главное, что его любят в команде и на трибунах. Образец легионера!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:26
Ну в этом сезоне играет хорошо.
tyh232teh78k
tyh232teh78k
вчера в 15:48
Не тянет он как-то на роль вожака
Гость
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