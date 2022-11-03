Радченко: «Божович наш тренер, но не великий»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова известного тренера Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.
Миодраг, скорее, наш тренер, но не великий. Чтобы стать легендой надо выигрывать трофеи и тренировать команды, которые ставят перед собой самые высокие цели. Может быть, действительно, Божовичу просто не давали шанса проявить себя на высоком уровне. Если бы Миодраг тренировал бы ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» и добился бы высоких результатов, то смог бы стать великим.