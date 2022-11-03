Радченко: «Божович наш тренер, но не великий»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слова известного тренера , который заявил, что является легендой российского футбола.

Миодраг, скорее, наш тренер, но не великий. Чтобы стать легендой надо выигрывать трофеи и тренировать команды, которые ставят перед собой самые высокие цели. Может быть, действительно, Божовичу просто не давали шанса проявить себя на высоком уровне. Если бы Миодраг тренировал бы ЦСКА , «Спартак» или «Зенит» и добился бы высоких результатов, то смог бы стать великим.