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Радченко: «Божович наш тренер, но не великий»

вчера, 13:11

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова известного тренера Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

Миодраг, скорее, наш тренер, но не великий. Чтобы стать легендой надо выигрывать трофеи и тренировать команды, которые ставят перед собой самые высокие цели. Может быть, действительно, Божовичу просто не давали шанса проявить себя на высоком уровне. Если бы Миодраг тренировал бы ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» и добился бы высоких результатов, то смог бы стать великим.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ kctq88tt53ar (раскрыть)
вчера в 14:36
👏🤣
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:50
Радченко просто не закончил свою фразу: «Божович наш тренер, но не великий..., и вообще не тренер, но зато не наш»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Божевич рвётся в наш чемпионат. Все деньги хорошие.
kctq88tt53ar
kctq88tt53ar
вчера в 13:15
Если Божович великий, то Дзюба первая вьетнамская женщина-космонавт
Гость
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