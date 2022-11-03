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Радченко: «Нынешний „Зенит“ Семака — лучшая российская команда в XXI веке»

вчера, 15:01

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игровой форме питерского клуба.

Нынешний «Зенит» Семака смотрится как лучшая российская команда в XXI веке. Все-таки команда три года подряд выигрывает чемпионат и сейчас идет на первом месте. Результат всегда очень важен, и Сергей Богданович пока справляется с этим, но я не думаю, что «Зенит» закончит чемпионат без поражений. Конечно, в футболе все возможно, но это очень трудно будет сделать.

Вторая часть РПЛ будет совершенно другой. Согласен, что «Зенит» без бразильцев играл бы не так ярко, как с ними, но они бы все равно оставались бы сильной командой и могли бы бороться за чемпионство, даже без своих южноамериканских легионеров.

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Все комментарии
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Я же и спросил, в пик, когда ЦСКА стал чемпионом и выиграл кубок УЕФА там тоже от российского всего 50% было. Значит нам не стоит гордится евротрофеем выигранном ЦСКА, так как там мало русских было? вы же ниже написали "Росийская команда она увы на 30%. Всё остальное это лигеонеры". Я про деньги молчу, это совсем другая тема.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:45
Радченко насчитал только 3 чемпионства Зенита..подряд..все остальные знают про четыре...

Невольно вопрос...Почему Радченко следит за Зенитом только 3 года??

Что он делал раньше??
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
Заявление весьма опрометчивое уже потому, что до конца 21 века ещё целых 78 лет. Возможно Радченко, как и очень многим из нас, увидеть лучшую команду 21 века не суждено.
isamsn
isamsn ответ Дмитрий Николаевич (раскрыть)
вчера в 19:58
А что тут непонятного про Росийскую команду, которая лучшей становится не потому что в ней играют воспитаники клуба Зенит, такие как Кержаков и Аршавин, а потому что там в основе 8 зрелых 25-29 летних профи латиноамереканцев набранных Газпромом. Ну а при чём тут деньги сами догадайтесь.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:49
Причем тут сразу деньги, где было обсуждение о деньгах. Почему когда приводишь факты, сразу кидаются стрелки в сторону денег.
"Росийская команда она увы на 30%. Всё остальное это лигеонеры."
Ответить на вопрос по теме можете?
djaich
djaich
вчера в 17:14
Нынешний Зенит уже "показал" в ЕК за последние три сезона, насколько он является "лучшей российской командой в XXI веке". Даже близко не стоит с ЦСКА Газзаева и Зенитом Адвоката, ведшими и в чемпионате сверхконкурентную борьбу друг с другом. А то, что уровень РПЛ кардинально упал и отнюдь не вчера, ну так это, похоже, всем давно уже заметно. Оттого и титулы взять намного проще, если чуть-чуть выделяться классом над прочим болотом.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 16:15
Ну сейчас можно говорить все, что угодно, без еврокубков. Там бы все расставили на свои места
isamsn
isamsn ответ Дмитрий Николаевич (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Да хоть на 100% но не за счёт Государственного финансового гиганта. Который должен вкладывать деньги в развитие спорта всей страны, а не удовлетворять хотелки Милера.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Состав ЦСКА на один из матчей Кубка УЕФА 2005.
Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич (к), Алексей Березуцкий, Нигерии Чиди Одиа, Василий Березуцкий, Даниэл Карвальо, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Элвир Рахимич, Ивица Олич, Вагнер Лав

Вениамин Мандрыкин, Дейвидас Шемберас, Ролан Гусев, Осмар Феррейра, Юрис Лайзанс, Александр Салугин, Милош Красич.

P.S. 50% НЕ Российская команда, что нам теперь считать что это не наш клуб впервые взявший евротрофей?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 15:26
Профанация, думаю Локо 2003, ЦСКА 2005 и Зенит 2008 намного сильнее этого Зенита...
isamsn
isamsn
вчера в 15:18
Росийская команда она увы на 30%. Всё остальное это лигеонеры. Они в общем и делают результат. Все остальные клубы не могут себе позволить иметь в основном составе 8 латиноамериканских игроков.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 15:10
Не согласен, Зенит Дика Адвоката был лучшим, просто даже судя по трофеям.
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