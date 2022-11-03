Радченко: «Нынешний „Зенит“ Семака — лучшая российская команда в XXI веке»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игровой форме питерского клуба.
Нынешний «Зенит» Семака смотрится как лучшая российская команда в XXI веке. Все-таки команда три года подряд выигрывает чемпионат и сейчас идет на первом месте. Результат всегда очень важен, и Сергей Богданович пока справляется с этим, но я не думаю, что «Зенит» закончит чемпионат без поражений. Конечно, в футболе все возможно, но это очень трудно будет сделать.
Вторая часть РПЛ будет совершенно другой. Согласен, что «Зенит» без бразильцев играл бы не так ярко, как с ними, но они бы все равно оставались бы сильной командой и могли бы бороться за чемпионство, даже без своих южноамериканских легионеров.