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Мостовой: «Нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере»

вчера, 13:22

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего Квинси Промеса в нынешнем сезоне.

Квинси в этом сезоне просто хорош, отдает и забивает сам. Думаю, что нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере. Такое бывает, что один сезон лучше, чем другой. И тренер здесь вообще ни при чем. Качество у Квинси всегда было, он умеет играть в футбол. Этим и отличается классный футболист, он постоянен. Поэтому можно сказать, что сейчас Промес тянет «Спартак». Промес – один из лучших легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:42
Промес конечно хорош, но является частью отлаженного механизма, где каждый хорошо выполняет свою работу. Поэтому утверждение, что он тянет Спартак, не совсем к месту. Но от Мостового другого, более глубокого анализа игры и успехов Спартака ожидать не приходится, только поверхностные суждения.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 13:35
Пожалуй соглашусь с Мостовым!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Промес силён слов нет! Но Мостовой уже не зная, что сказать противоречит сам себе то у него Промес лучше себя прежнего то постоянен!
ДСА
ДСА
вчера в 13:29
Тогда его на Родину тянуло, а сейчас он наоборот от нее бежит, в тюрьму не хочет, вот и старается. Глядишь скоро российское гражданство попросит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:25
Судя по уже забитым голам, с этим можно согласиться...
65rhjh36pb56
65rhjh36pb56
вчера в 13:23
Мне кажется, лучше стал процент реализации, а в остальном изменений мало
Гость
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