Мостовой: «Нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере»

Бывший футболист «Спартака» оценил игру нападающего в нынешнем сезоне.

Квинси в этом сезоне просто хорош, отдает и забивает сам. Думаю, что нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере. Такое бывает, что один сезон лучше, чем другой. И тренер здесь вообще ни при чем. Качество у Квинси всегда было, он умеет играть в футбол. Этим и отличается классный футболист, он постоянен. Поэтому можно сказать, что сейчас Промес тянет «Спартак». Промес – один из лучших легионеров в РПЛ .