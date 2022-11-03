«Это и так все знают». Мостовой заявил, что он играл лучше Шалимова

Бывший футболист «Сельты» прокомментировал слова итальянского журналиста издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини, который назвал лучшим российским игроком, который выступал за рубежом.

Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят.

Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. «Царь», например. Но дело не в этом.

Я же не говорю, что мне каждый день звонят из Испании и говорят: «Александр, да вы один из лучших!» Зачем? Если это и так все знают.

Не хочется обращать внимание на подобные высказывания. Футболистов уровня Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова, Аршавина и Карпина в российском футболе, уж поверьте, было немного.