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«Это и так все знают». Мостовой заявил, что он играл лучше Шалимова

вчера, 15:39

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова итальянского журналиста издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини, который назвал Игоря Шалимова лучшим российским игроком, который выступал за рубежом.

Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят.

Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. «Царь», например. Но дело не в этом.

Я же не говорю, что мне каждый день звонят из Испании и говорят: «Александр, да вы один из лучших!» Зачем? Если это и так все знают.

Не хочется обращать внимание на подобные высказывания. Футболистов уровня Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова, Аршавина и Карпина в российском футболе, уж поверьте, было немного.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:45
Игрок был неплохой...для Виго так вообще топ-топыч...

Но ненужное самохвальство о былых заслугах - не придаёт ему вистов...

Как часто бывает с Мостовым...Иногда лучше промолчать.....
Palex
Palex ответ 5555_DEIVID_8888 (раскрыть)
вчера в 23:47
Так себе оправдание, когда деньги важнее сборной и когда ради этих денег, сливаете порядочного человека и хорошего тренера.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:52
" Скромно " со стороны Мостового о себе....)).
5555_DEIVID_8888
5555_DEIVID_8888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:17
Ну, так время голодное было. Зато сейчас всё справедливо, да? Сегодня бездари не обладающие и 10% таланта Мостового, получают в десятки-сотни раз больше. Да, сейчас в голове у всех футбол.
5555_DEIVID_8888
5555_DEIVID_8888 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:15
Так 6-е место во многом благодаря Мостовому и занимала. Через "царя" вся игра команды и шла.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:15
Итальянский журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини слышал в Италии такую фамилию Как Заваров (Александр)?
sir_Alex
sir_Alex ответ 5555_DEIVID_8888 (раскрыть)
вчера в 20:56
То поколение, увы, толком в Европе не заиграло. Скорее всего, из-за совкового менталитета. Заваров, Алейников, Дасаев, Добровольский, Кирьяков, да много, кто пытался.
sir_Alex
sir_Alex ответ felix (раскрыть)
вчера в 20:53
Спящего Гиганта даже Гуус не смог разбудить.
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ - МОСТОВОЙ! ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ - ЦАРЬ! У меня голова прочнее булыжника. Ею можно мостовые выстилать. Других таких нет. Все должны зарубить это себе на носу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 5555_DEIVID_8888 (раскрыть)
вчера в 20:39
Высшее место Сельты было 6-е. а так в основном болталась в районе 7-9 мест. Но , дело даже не в этом. Мостовой себя "показал" и в составе 14 и на ЧМ в Корее. А так ходил по клубам Франции, Португалии, Испании. Полная противоположность Карпину.
a-league
a-league
вчера в 20:34
Оба донные, а Валера - топчик, французам третий как запендюрил
5555_DEIVID_8888
5555_DEIVID_8888 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:19
Сельта прозябала? Да с Мостовым она хоть в еврокубках играла и Реала громила. И кстати по Добровольскому, в Европе у него особо не получилось.
протон
протон
вчера в 19:19
Когда эти двое играли это было моё детство. У обоих сейчас корона на голове, но когда заходит о них речь то в голове сразу всплывает письмо против Садырина, отказ играть за сборную. Реклама пепси на ЧМ 2002 и ни одной игры. Эти двое предали родину, нас болельщиков из России. От того поколения мы ждали побед, а в итоге одни бабки у них на уме были. Там ещё такой эксперт один есть по фамилии Канчельскис!
ATG
ATG
вчера в 19:01
Что то я не помню чтобы Шалимов вообще упоминался в таких списках. А вот Мостового все знали 20 лет назад
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:01
Не пойму чё титьки мять. Чё делить? Ну молодцы! Были рады, как ребята играли. И в Карлсруэ, и в Селте, и в М-Ю, и, в Эвертоне, и чё делить!?… Тогда не было интернета, Читали про каждого с большим интузиазмом и взахлёб. По киоскам, по почте и всегда читали до дыр еженедельник "Футбол".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:01
Конечно,знают все на свете,
кем Сашка был,и как родятся дети.
vlasovca
vlasovca ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:54
Федя был шедевр.
рже
рже
вчера в 18:54
Самый лучший футболист за рубежом это Жирков, сидел в Челси на скамеечке тихонечко, не кого не трогал и в итоге не опозорился.
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:53
Царь? Да Мостовой даже на царька не тянет.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:35
И по игре Мост был на высоком уровне стабильнее Шалимова, поярче игравшего в Италии пару лет, но потом скисшим сильно.
Так что наверное Мост прав, хоть и нескромен.
Может быть как раз Канчела и был ближе к его уровню.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:31, ред.
За Шалимовым конечно имя и сила клубов.
Тут у него вроде преимущество. Интер в те годы брал КУЕФА, но в Италии был в ж...
За Мостового стабильность. И реальное признание в Испании.
За Канчельскисом пара чемпионств в Англии думаю это выше урлвень чем надцптое местоо Интера в Италии с Шалимовым.
Ну а Колыванов конечно тоже 3ак у Моста клуб скромный. Но этот игрок разделил стандарты с самим Роберто Баджо в бытность его в клубе, и выступал конкурируя с неким Синьори, возрастным уже, но все таки Синьоре.
Это если кто не знает.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:18
Языком молотит точно лучше Шалимова)))
Gahi
Gahi
вчера в 18:14
Ну что можно сказать на слова Александра Мостового, каждый волен возвеличивать себя по прошедшего времени. Тем более если ему звонят каждый день и говорят о его превосходстве над остальными. Остаётся распечатать все входящие звонки и сообщения, чтобы найти там послание -"Говорят, царь — ненастоящий!"
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:02
Мост, возможно, и сильнее Шалимова (по мне так сильнее), но зачем так выставляться и бить себя кулаком в грудь? Как малый ребёнок! Надеюсь, Шалимов будет мудрее и просто промолчит, хотя, тот ещё крендель, всё что угодно можно и от него ожидать. В любом случае, их обоих превзошел по уровню Аршавин, в том числе, и по уровню выступления в европейском гранде, пусть хоть и не долгий срок его хватило.
felix
felix
вчера в 17:55
Бедного Павлюченко даже не вспомнил)))
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Да, Анатолий, именно с советско-российских!!! Замечательное слово!!! Добрик еще и тем хорош был, что оставался патриотом ДИНАМО даже тогда, когда его насильно продали за границу. А ведь воспитанником клуба он не был, в отличии от кобелева, который устраивал истерики с требованием отправить его в Спартак, а затем и в Зенит.
Izmar
Izmar
вчера в 17:46
Такое возможно только в спартаке, обгадить товарища по команде и выставить себя героем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:42
Пусть Александр рассуждает как хочет. Имеет на это полное право. На мой взгляд, очень нескромно с его стороны, если он, конечно, не пошутил. У каждого из нас, кто будет комментировать слова Мостового, своё мнение по этому поводу, и оно, это мнение, будет субъективным. По каким критериям надо оценивать игрока: кто больше забил мячей, или нравился публике, или завоевал титулов в своих командах - кто ответит на этот вопрос ? Всё в этом мире относительно.
Например, у меня совершенно выветрилась из памяти из - за давности лет игра Мостового и Шалимова, а также других наших, кроме Аршавина и Карпина, а двух последних - воспоминания остались отрывками, лоскутами, поэтому никакого права рассуждать о том, кто из первых двух лучше играл - дело бесперспективное. И главное, неразумное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:39
А кто вспоминает? Не Мостовой, а итальянец. А мы обсуждаем надувание щек Мостовым, а именно. то, что он ставит себя выше Шалимова. Что касается мнения итальянца, то он рассуждает с европейских позиций. а мы с советско-российских. И здесь. конечно Игорь Добровольский повыше обоих будет. Умнейший игрок был Типа Феди Черенкова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:33
Это моя неточность. Спасибо за исправление.
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