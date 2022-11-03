Кавазашвили: «Лунёв профукал свою судьбу, перейдя в „Байер“»

Бывший вратарь сборной СССР поделился мнением о возможном возвращении в «Зенит» вратаря «Байера» .

Лунёва в «Зенит» уже и не возьмут, потому что там мест уже просто нет. Он должен был идти в ту команду, где ему гарантировано место в основном составе. Если вратарь просто переходит в клуб только потому, что он заграничный, — он не думает о своей дальнейшей карьере. Тем самым он профукал свою судьбу.

Лунёв же играл в основном составе «Зенита», его никто не трогал, он получал огромные деньги. Зачем, спрашивается, он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдёт? Кто его возьмёт?