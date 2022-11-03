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Кавазашвили: «Лунёв профукал свою судьбу, перейдя в „Байер“»

вчера, 13:35

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении в «Зенит» вратаря «Байера» Андрея Лунёва.

Лунёва в «Зенит» уже и не возьмут, потому что там мест уже просто нет. Он должен был идти в ту команду, где ему гарантировано место в основном составе. Если вратарь просто переходит в клуб только потому, что он заграничный, — он не думает о своей дальнейшей карьере. Тем самым он профукал свою судьбу.

Лунёв же играл в основном составе «Зенита», его никто не трогал, он получал огромные деньги. Зачем, спрашивается, он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдёт? Кто его возьмёт?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:30
Он не профукал, а выбрал свою судьбу. Лунев прекрасно понимал, что играть в Байере не будет, но его это вполне устраивало. Его выбор это спокойная жизнь в Германии. Естественно, что за год отсутствия игровой практики как вратарь он деградировал. Поэтому в большой клуб его больше не позовут. Поедет доигрывать в условный Саранск
Naherger
Naherger
вчера в 14:37
Не,гораздо раньше: когда в зенит перешёл
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 14:16
Вот ты и проговорился. "огромные деньги". Рабский менталитет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:04
Интересно, почему анзорика не приглашают экспертом на матч тв?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:54
Куда пойдет? На Кипр, Кокоринские пенальти отбивать.
Гость
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