Ибрагимович: «Холанд — обновлённая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
Он умен. Он не делает того, к чему не привык. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, вместо этого он ждет перед воротами, чтобы использовать свой шанс.
Он напоминает мне таких футболистов, как Индзаги, Трезеге, Вьери. Эрлинг — их обновленная версия.
Поможет ли Гвардиола Холанду прогрессировать и дальше? Многое зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему перерасти его или нет.
Один швед боснийского происхождения, а другой норвежец может тоже славянского происхождения )
Один швед боснийского происхождения, а другой норвежец может тоже славянского происхождения )