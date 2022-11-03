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Ибрагимович: «Холанд — обновлённая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»

вчера, 17:35

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

Он умен. Он не делает того, к чему не привык. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, вместо этого он ждет перед воротами, чтобы использовать свой шанс.

Он напоминает мне таких футболистов, как Индзаги, Трезеге, Вьери. Эрлинг — их обновленная версия.

Поможет ли Гвардиола Холанду прогрессировать и дальше? Многое зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему перерасти его или нет.

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Все комментарии
SAINTS
SAINTS
сегодня в 05:17
Пожалуй соглашусь!
karnager
karnager ответ KnowSoccer (раскрыть)
сегодня в 00:31
так в книге его все есть)
monah-10
monah-10
вчера в 23:35
Холанд, это Ибра версия 2.0, все тоже самое, атлетизм, харизма(пока до "бога" как до луны), голевое чутье, в одиночку могет решить, и с акробатикой все в порядке.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:51
У Ибры особая «любовь» к Пепу еще с «Барселоны», когда Златан назвал Гвардиолу публично бесхребетной бабой ))) Еще и чуть не побил его.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:32
Вообще Холланд больше похож на Ибрагимовича по манере игры.
Один швед боснийского происхождения, а другой норвежец может тоже славянского происхождения )
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
вчера в 18:33
Верно сказал про физрука))
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 17:44
Про Гвардиолу интересно завернул))
eu7hexgtuh4j
eu7hexgtuh4j
вчера в 17:38
Похвала от Буратиныча дорогого стоит
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