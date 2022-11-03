Ибрагимович: «Холанд — обновлённая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»

Нападающий «Милана» поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» .

Он умен. Он не делает того, к чему не привык. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, вместо этого он ждет перед воротами, чтобы использовать свой шанс.

Он напоминает мне таких футболистов, как Индзаги, Трезеге, Вьери. Эрлинг — их обновленная версия.

Поможет ли Гвардиола Холанду прогрессировать и дальше? Многое зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему перерасти его или нет.