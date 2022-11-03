Ибрагимович посоветовал «заткнуться» родителям Мбаппе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который ранее выступал за ПСЖ, поделился мнением о форварде парижан Килиане Мбаппе.
Я не очень хорошо знаю Мбаппе как человека. Как игрок он фантастический. Но когда вы теряете дисциплину, вы теряете свою индивидуальность.
Принял ли Мбаппе правильное решение, оставшись в ПСЖ? Он принял правильное решение для ПСЖ, но не для себя. Мбаппе поставил себя в ситуацию, когда он важнее клуба. И клуб дал ему ключи к этому. Но ты никогда не будешь важнее, чем клуб.
Родители игроков становятся юристами, агентами, тренерами. И в этом проблема. Они думают, что стали звездами. Они говорят в газетах. Но кто вы такие? Заткнитесь. Ваш сын, игрок, должен работать и соблюдать дисциплину.
Эх, Ибра. Вот бы тебя клонировать и в каждую команду отправить в качестве психолога для молодых футболистов
Эх, Ибра. Вот бы тебя клонировать и в каждую команду отправить в качестве психолога для молодых футболистов