Ибрагимович посоветовал «заткнуться» родителям Мбаппе

Нападающий «Милана» , который ранее выступал за ПСЖ , поделился мнением о форварде парижан .

Я не очень хорошо знаю Мбаппе как человека. Как игрок он фантастический. Но когда вы теряете дисциплину, вы теряете свою индивидуальность.

Принял ли Мбаппе правильное решение, оставшись в ПСЖ ? Он принял правильное решение для ПСЖ , но не для себя. Мбаппе поставил себя в ситуацию, когда он важнее клуба. И клуб дал ему ключи к этому. Но ты никогда не будешь важнее, чем клуб.

Родители игроков становятся юристами, агентами, тренерами. И в этом проблема. Они думают, что стали звездами. Они говорят в газетах. Но кто вы такие? Заткнитесь. Ваш сын, игрок, должен работать и соблюдать дисциплину.