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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Ибрагимович посоветовал «заткнуться» родителям Мбаппе

вчера, 14:53

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который ранее выступал за ПСЖ, поделился мнением о форварде парижан Килиане Мбаппе.

Я не очень хорошо знаю Мбаппе как человека. Как игрок он фантастический. Но когда вы теряете дисциплину, вы теряете свою индивидуальность.

Принял ли Мбаппе правильное решение, оставшись в ПСЖ? Он принял правильное решение для ПСЖ, но не для себя. Мбаппе поставил себя в ситуацию, когда он важнее клуба. И клуб дал ему ключи к этому. Но ты никогда не будешь важнее, чем клуб.

Родители игроков становятся юристами, агентами, тренерами. И в этом проблема. Они думают, что стали звездами. Они говорят в газетах. Но кто вы такие? Заткнитесь. Ваш сын, игрок, должен работать и соблюдать дисциплину.

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Все комментарии
tsswsh2wcjdy
tsswsh2wcjdy
вчера в 23:23
Хороший футболист не всегда пример для других..История не умалчивает....
vova505
vova505
вчера в 23:15
Классно!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:33
Ничего себе! Ибрагимович оказывается иногда правильные вещи говорит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
На то он и Ибра чтобы резать правду-матку!)
старина
старина
вчера в 20:35
Ибра все верно растолковал
протон
протон
вчера в 19:21
Может и грубо сказано, но родители лишь один из факторов. Пример мама Рабье, папа Неймара, то судейские скандалы, то публичное обсуждение тренеров и руководства. Да они хотят самого лучшего для детей, но этим же и устраивают им проблемы с психологией
Эх, Ибра. Вот бы тебя клонировать и в каждую команду отправить в качестве психолога для молодых футболистов
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:10
если даже нос заговорил о дисциплине, значит и ему вся эта вакханалия поднадоела
рже
рже
вчера в 18:48
Этот монолог ему мессик нашептал, белиссимо!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:32
Надо быть по-корректнее, Златан... Даже если бьют или могут побить твои рекорды... Не надо уподобляться гелевому..
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:16
Семейка Мбаппе пользуется всеми благами ПСЖ.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:05
агент футболиста должен быть профи, а не родители или брат
valt134
valt134
вчера в 16:25
Полностью со Златаном согласен.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 16:05
Все четко Златан сказал. Делами футболиста должны заниматься профессионалы, а не мама с папой, которым бабло и сиюминутная слава сорвала крышу, которые не думают на песпективу и живут настоящим моментом. И не без их старания эго Мбаппе так раздулось. Если в ближайшее время ничего не изменится, то карьера Мбаппе покатится вниз по наклонной, если уже не начала скатываться. Не удивлюсь, если лет через 5 он завершит карьеру или будет играть за аутсайдера или во втором дивизионе топ - 5 (ну или Зенит, там любят переплачивать)
memphis
memphis
вчера в 15:56
Батя режет правду матку!
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 15:29
Тут с носатым согласен,братья,сёстры,мамы и папы испортили нынешнее поколение футболистов.
356sbapxugea
356sbapxugea
вчера в 15:28, ред.
А кто не заткнётся, носатый пяткой в хлеборезку заткнёт!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:24
Жестко, но Златан прав!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 15:23
Ибрагимович прав!
Всё правильно сказал!
Конструктивный монолог
Конструктивный монолог ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 14:57
    Ну уж сам Ибрагимович скромностью ни когда не отличался, но других поучить - святое дело.
    Гость
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