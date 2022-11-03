«Чтобы попасть в „Реал“, игрок должен быть зрелым». Рианчо — о Кварацхелии

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал слухи о том, что «Реал» хочет подписать полузащитника «Наполи» .

Я не так обширно следил за трансферными слухами, но слышал, что Хвичей якобы интересуется ряд топ-клубов. Чтобы стать влиться в состав «Реала», нужны не только хорошие технико-тактические и физические кондиции, но и ряд других ценностей.

Для того, чтобы попасть в «Реал», игрок должен быть очень и очень зрелым. Я не знаю, готов ли Хвича к переходу в «Реал» прямо сейчас. Отмечу, что были примеры, когда великие игроки приходили в «Реал», но не выдерживали давления, играя за такой большой клуб. Потому что они не были психологически зрелыми.