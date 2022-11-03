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«Чтобы попасть в „Реал“, игрок должен быть зрелым». Рианчо — о Кварацхелии

вчера, 14:21

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи о том, что «Реал» хочет подписать полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Я не так обширно следил за трансферными слухами, но слышал, что Хвичей якобы интересуется ряд топ-клубов. Чтобы стать влиться в состав «Реала», нужны не только хорошие технико-тактические и физические кондиции, но и ряд других ценностей.

Для того, чтобы попасть в «Реал», игрок должен быть очень и очень зрелым. Я не знаю, готов ли Хвича к переходу в «Реал» прямо сейчас. Отмечу, что были примеры, когда великие игроки приходили в «Реал», но не выдерживали давления, играя за такой большой клуб. Потому что они не были психологически зрелыми.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:26
Да конечно, бабушке расскажи. Интереса продавать нет, это правда. А внимание со стороны топ-клубов есть в любом случае, уж очень он эффектно начал. Это не значит, что предложения сейчас поступят, но безусловно под наблюдением.
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:31
Ну значит, на том и порешим.
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:29
Рианчо об этом не говорил. А я прокомментировал лишь его слова.
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:25
Дело не в том, зрелый игрок или нет, хотя это тоже имеет значение. Важно еще и другое- подходит ли игрок, чисто ментально такому клубу как Реал. Месси, к примеру, был создан для Барселоны. А вот, подошел бы он Реалу- не известно.
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21
Заголовок гласит "чтобы попасть в „Реал“, игрок должен быть зрелым». Его я привел как пример обратного.
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:16
Пеле в 17 лет уже весь футбольный мир ставил в неудобное положение!
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:14
А разве он сразу после перехода в Реал показывал классную, зрелую игру?
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:08
Ну, так при переходе в "Реал" в 18 лет он был зрелым игроком?
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:07
Спорить не буду, возможно ошибаюсь. Если так- готов принести извинения.
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:04
В Википедии написано с 2018. При этом 128(30)
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:22
Ну и аргументы! При переходе в "Реал" его точно там пять лет быть не могло, да и испанское гражданство он недавно получил.
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Ну и сравнение. Винисиус имеет двойное гражданство, владеет языком- близким к испанскому, он пять лет в Реале. У Хвичи совсем другая биография, плюс то, что человек он непростой, эмоциональный. Как я уже говорил, пусть отыграет полноценный сезон в Италии, тогда и выводы можно делать. Его игра в Ливерпуле, меня, лично- не впечатлила... Хвича еще в Италии как следует не адаптировался, а тут уже Реал!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Посмотрим, время покажет. А пока в Наполи пусть играет и добивается своих целей.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:23
Винисиус, например, при переходе не был зрелым.
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