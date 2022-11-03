Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона»

, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, считает ли он главного тренера московского клуба лучшим тренером РПЛ на данный момент.

Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ в этом году. Концовка сезона это покажет. Но, безусловно, Гильермо может им стать, если команда будет и дальше показывать хорошую игру и приносить результат. На данный момент лучшими являются тренеры первых четырех команд лиги. В конце сезона мы узнаем, кто действительно сильнейший.