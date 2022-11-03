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Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона»

вчера, 15:25

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, считает ли он главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля лучшим тренером РПЛ на данный момент.

Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ в этом году. Концовка сезона это покажет. Но, безусловно, Гильермо может им стать, если команда будет и дальше показывать хорошую игру и приносить результат. На данный момент лучшими являются тренеры первых четырех команд лиги. В конце сезона мы узнаем, кто действительно сильнейший.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:35
Шанс Семака, лидирующего в чемпионате, всё же намного выше.
774hyxvj57zp
774hyxvj57zp
вчера в 15:29
В этом сезоне такого точно не произойдёт
Гость
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